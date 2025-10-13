Mexicanos no aguantaron la goleada de Colombia y se fueron a los golpes con un colombiano

La Selección Colombia vivió una noche redonda en lo deportivo tras vencer 4-0 a México en un amistoso internacional disputado este sábado 11 de octubre en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Sin embargo, la celebración de la contundente victoria se vio opacada por una pelea entre aficionados de ambos equipos que se registró en las gradas al finalizar el compromiso.

El encuentro, que contó con una nutrida presencia de público de los dos países, comenzó con un pequeño retraso y se desarrolló en medio de un ambiente de fiesta. En el campo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró jerarquía y dominio total. Los goles de Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero sellaron una presentación convincente, que reafirmó el buen momento del combinado nacional.

Pelea entre hinchas mexicanos y colombianos

No obstante, lo que debía terminar como una celebración de hermandad futbolera derivó en escenas de tensión. En redes sociales circularon videos grabados por asistentes en los que se observa una riña entre un grupo de hinchas colombianos y mexicanos. En las imágenes se aprecian empujones, golpes e insultos, mientras otras personas intentan intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

Según testigos citados por usuarios en redes, la pelea habría iniciado por una discusión relacionada con las celebraciones del resultado. El personal de seguridad del estadio actuó de inmediato para separar a los involucrados y restablecer el orden. A pesar de la intensidad del enfrentamiento, no se registraron heridos de gravedad ni daños materiales importantes.

La situación fue controlada en pocos minutos y no interrumpió las labores de desalojo del recinto. Autoridades locales y logística del estadio destacaron la rápida respuesta de los equipos de seguridad, que lograron contener el incidente antes de que se extendiera a otras zonas.

Publicidad

Security breaking up fans at Colombia Mexico soccer game tonight pic.twitter.com/BqeOhpP99x — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) October 12, 2025

Hasta el momento, ni las federaciones de fútbol de Colombia o México ni los organizadores del partido han emitido un comunicado oficial sobre los hechos. Desde la organización se indicó extraoficialmente que el evento, en general, se desarrolló con normalidad y que lo ocurrido fue un hecho aislado.

Publicidad

Pese al altercado, la selección colombiana se llevó una valiosa victoria que fortalece su confianza de cara a los próximos compromisos internacionales, mientras las imágenes del enfrentamiento siguen generando comentarios en redes sociales.

Video que te puede interesar: Mensaje de aliento a la Selección Colombia rumbo al Mundial: traigan la copa y hagan historia