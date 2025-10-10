Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
FALLECE CARLOS BARBOSA
GANADORA DEL PREMIO NOBEL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Dos partidos, una misma pasión: vive en Ditu los encuentros de la Selección Colombia

Dos partidos, una misma pasión: vive en Ditu los encuentros de la Selección Colombia

Este sábado 11 de octubre podrás vivir dos partidos imperdibles de la Selección Colombia, Sub-20 y Mayores, a través de DITU, la nueva plataforma de streaming de Caracol Televisión.