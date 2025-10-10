Dos partidos, una misma pasión: vive en Ditu los encuentros de la Selección Colombia

La pasión por la camiseta tricolor vuelve a encenderse este sábado 11 de octubre, y los hinchas tendrán doble dosis de emoción. Gracias a DITU, la nueva plataforma de streaming de Caracol Televisión, los fanáticos podrán seguir dos partidos decisivos de la Selección Colombia en un mismo día y desde cualquier dispositivo.

El primero en saltar al campo será el combinado Sub-20, que se enfrenta a España a las 3:00 p. m., en un duelo que podría sellar su clasificación a la semifinal del torneo internacional.

Esta nueva generación de talentos viene mostrando un fútbol prometedor, con figuras que ya despiertan interés en clubes del exterior y que están dejando el nombre del país en alto. La cita será transmitida a través de DITU, con señal en alta calidad y la narración que los colombianos reconocen del tradicional Gol Caracol.

Pero la jornada no termina ahí. En la noche, los reflectores se trasladan a la Selección de Mayores, que disputará un amistoso internacional frente a México a las 8:00 p. m.. Este encuentro promete ser una verdadera prueba para medir el nivel actual del equipo y ver en acción a los jugadores que se perfilan como base para los próximos retos de eliminatorias.

Ambos partidos estarán disponibles en la misma plataforma, lo que significa que no tendrás que cambiar de canal ni buscar enlaces dudosos: solo basta con ingresar a DITU y disfrutar toda la emoción desde donde estés, ya sea en el televisor, el computador o el celular.

La doble jornada del sábado promete emociones de principio a fin. Desde la garra de los jóvenes Sub-20 que quieren seguir haciendo historia, hasta la experiencia de la Selección de Mayores que busca consolidar su estilo frente a un rival de peso. Todo, en un solo lugar: DITU, la plataforma que llegó para que los hinchas colombianos no se pierdan ni un solo minuto de la acción.

DITU, plataforma de Caracol Televisión Caracol Televisión

Paso a paso para descargar e instalar DITU de Caracol TV

Sigue estos pasos sencillos para tener la app de DITU en tu dispositivo y disfrutar de televisión gratuita y en vivo:



Para Android:

Ingresa a la Google Play Store desde tu celular o tablet. En el buscador, escribe “DITU Caracol TV”. Toca el botón “Instalar”. Espera a que finalice la descarga y la instalación. Abre la aplicación y empieza a disfrutar del contenido disponible.

Para iOS (iPhone y iPad):