Ratón invade cancha de fútbol y desata pánico; hay video

En las últimas horas se dio el enfrentamiento entre Gales y Bélgica, en el marco de una fecha a las eliminatorias al Mundial de 2026, donde el visitante se impuso al local con un doblete de Kevin De Bruyne. Sin embargo, los espectadores se quedaron con el ratón que entregó al terreno de juego.

Dicho animal se paseó por todo el terreno de juego a los 65 minutos de juego, situación que quedó grabada en video y fue tendencia en las redes sociales, en especial porque en varias partes de este se ve al arquero de Bélgica Thibaut Courtois intentando agarrar el ratón en varias ocasiones, pero no tuvo éxito.

Posteriormente, en el vídeo compartido en redes sociales, se ve a un jugador de Gales, Johnson, intentando capturar al animal, debido a que en ese momento el resultado era adverso para su equipo, esto mientras de fondo se escuchan los gritos de los espectadores cada vez que el ratón lograba escapar de los jugadores.

Mientras el animal se retiraba, el público aplaudía y el jugador que estaba tendido en el campo de juego terminaba de ser atendido. Los usuarios de redes no perdonaron el episodio y aprovecharon para comentar sobre la agilidad del ratón, otros utilizaron esta situación para referirse a otros equipos de fútbol, entre otros comentarios ante este hecho que se presentó.

🇧🇪 Thibaut Courtois tuvo que verse contra Gales… y contra una rata que se coló en el césped.



¿Qué pasó después de que el ratón saliera del campo?

Una vez se retiró el ratón del terreno de juego, el partido se reanudó el compromiso y a falta de un cuarto de hora para el final, Kevin de Bruyne metió un gol para extender la ventaja de su equipo. Al 89, Nathan Broadhead descontó para Galés e ilusionó con un empate, pero a los 90 Leandro Trossard anotó y selló la victoria por 4 a 2 para los visitantes.

Gracias a este triunfo, Bélgica es líder del grupo J con 14 puntos, mientras son seguidos por Macedonia del Norte, que tiene 13 unidades en siete encuentros y no pasó del empate este lunes contra Kazajistán.

Sin embargo, más allá de esta victoria los espectadores de este encuentro se quedaron con la aparición del ratón y como varios jugadores no pudieron atrapar al animal. Siendo imágenes que se viralizaron por este tipo de situación que no es muy usual verla en los terrenos de juego.

