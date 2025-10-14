¡A trasnochar! Partido de la Selección Colombia cambia de horario por inesperado motivo

La Selección Colombia continúa en su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año 2026. Tanto es así que su primer encuentro amistoso terminó con una victoria 4-0 contra su igual de México. En este encuentro la tricolor mostró mucha contundencia y buen juego en dicho compromiso.

Por lo cual, en la búsqueda de encontrar el mejor nivel para la cita orbital, el combinado nacional se enfrenta este 14 de octubre ante Canadá, en el segundo compromiso de esta fecha FIFA. Inicialmente, todo estaba planeado para que el partido iniciará a las 7:00 de la noche.

Sin embargo, la organización del partido decidió hacer modificaciones en el horario que tiene el encuentro, esto por la seguridad de los aficionados y los protagonistas de este compromiso internacional, además de una posible alerta de tormenta.

¿A qué hora se jugará la Selección Colombia vs Canadá?

Este partido se realizará a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Información que fue confirmada por la delegación nacional de fútbol con una publicación en redes sociales, donde muestra en cambio de hora el partido de la Selección Colombia.

Sumado a esto, se conoció por La FM, que la modificación del horario se debe a una predicción en el tiempo, pues todo indica que durante buena parte de la tarde las condiciones climáticas serán adversas. Ante este hecho, se toma la decisión de mover el partido unos minutos.

“Los motivos del cambio de horario no son confirmados, pero se habla de las condiciones climáticas de la zona del partido que estarían presupuestando una tormenta en las horas de la tarde, por lo que se hace este cambio de horario”, dijo el medio mencionado.

Cabe destacar que en Estados Unidos hay controles muy estrictos con relación a las condiciones climáticas. De igual forma, este tema es muy recurrente en este país, debido a que en el pasado Mundial de Clubes, varios partidos tuvieron que ser suspendido por varios minutos debido a este problema.

Por lo cual, con esta modificación se espera que el partido entre la Selección Colombia y Canadá se realice de la mejor forma, sin ningún inconveniente.

