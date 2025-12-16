Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ACCIDENTE EN ANTIOQUIA
ATENTADO EN CALI
PELEA EN EL CONGRESO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Concierto de J Balvin en Bogotá deja romántico momento con exparticipante de Yo Me Llamo

Concierto de J Balvin en Bogotá deja romántico momento con exparticipante de Yo Me Llamo

Pedida de mano inesperada conmovió a miles de asistentes presentes en una noche llena de ritmo y emociones en la capital colombiana.

Alexa Torres, imitadora de Fariana en Yo Me Llamo y su pareja
Exparticipante de Yo Me Llamo vive conmovedor momento en el concierto de J Balvin
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Durante el concierto de J Balvin en la noche del sábado 13 de diciembre, en el Estadio El Campín de Bogotá, en medio del espectáculo, exparticipante de Yo Me Llamo vivió uno de los momentos más inesperados.

Miles de fanáticos se reunieron para disfrutar del espectáculo musical del artista, con invitados especiales y momentos intensos de celebración y euforia.

Entre lo más comentado de esa noche se encontró un gesto de compromiso entre una pareja que se convirtió en el centro de atención de numerosos seguidores en redes sociales.

Lee también: Emotivo gesto de pareja de J Balvin en pleno concierto deja sin palabras a más de uno

Así fue la pedida de mano de Alexa Torrex exparticipante de Yo Me Llamo

La protagonista de este acontecimiento es Alexa Torrex, una exconcursante de un reconocido programa de imitación televisiva Yo Me Llamo, quien durante años generó comentarios entre televidentes tanto por su talento como por momentos polémicos que marcaron su paso por la pantalla.

Por este motivo, llamó la atención dentro del margen de quienes siguieron su carrera, sobre todo por una dinámica controversial con un jurado emblemático que cierto público recuerda.

Puedes ver:

  1. Karol G, cantautora colombiana
    Karol G se hace un cambio de imagen y sorprende a sus fans
    Foto: redes sociales @karolg
    Farándula

    Karol G sorprende con radical cambio de look que ella misma se hizo; está irreconocible

  2. Margarita Rosa, actriz colombiana
    Margarita Rosa se casa y lo comparte en sus redes sociales
    Foto: Instagram de Margarita Rosa
    Farándula

    Margarita Rosa de Francisco se casó; revelan VIDEO de la ceremonia privada

Esa misma noche, mientras el público cantaba, bailaba y celebraba, Jhorman Toloza, el novio de la exparticipante de Yo Me Llamo, se mostró visiblemente nervioso en los momentos previos a la propuesta, según fuentes cercanas.

Sin embargo, al presenciar el romántico escenario protagonizado por J Balvin y Valentina Ferrer, reunió el valor necesario para llamar a su pareja y arrodillarse frente a ella.

Por su parte, Alexa reaccionó con evidente sorpresa y no pudo contener las lágrimas. Aunque al principio se mostró confundida, la imitadora de Fariana aceptó la propuesta con un “sí”.

Publicidad

La pareja selló el momento con un emotivo abrazo, mientras las personas a su alrededor celebraban el compromiso.

Puedes leer: Lina Tejeiro se quiebra y comparte emotivo mensaje tras una reciente pérdida

Publicidad

Asimismo, el concierto de J Balvin fue uno de los más esperados en la agenda musical reciente de Colombia, en el que el artista presentó un repertorio que repasó sus éxitos, abarcando desde sus primeros sencillos hasta colaboraciones con otros exponentes de la música urbana.

La propuesta musical y el despliegue visual lograron mantener la atención de la audiencia por varias horas, con un ambiente que combinó luces, ritmo y una conexión constante entre el escenario y el público.

Te puede interesar:

  1. Tangi fue dejado por sus dueños
    Perrito es abandonado en una caja con desgarradora carta: “No tengo otra opción”
    Foto: imagen tomada de Pennsylvania SPCA
    Virales

    Perrito es abandonado en una caja con desgarradora carta: “No tengo otra opción”

  2. ¿VIDEO: Lady Gaga frena un concierto por la caída de un bailarin
    ¿VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    VIDEO: Lady Gaga vive una compleja situación en su último show, ¿lo canceló?

Además, durante la noche se produjeron otras sorpresas, como invitados especiales que subieron al escenario para interpretar temas exitosos, mientras algunos momentos íntimos entre el artista principal y su familia generaron tendencia en plataformas digitales.

Inlcuso, después de ese emotivo momento, varios seguidores comenzaron a compartir fotos y videos en redes sociales, expresando asombro y felicitaciones por la demostración de hecho romántico.

Por otro lado, el público, sigue comentando lo ocurrido, y en las plataformas digitales siguen circulando videos e imágenes del espectáculo y los momentos más emocionanates de la noche.

Mira también: La policía del perreo se tomó el concierto de J Balvin

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yo me llamo

J Balvin

Conciertos

propuesta de matrimonio

Bogotá

Redes sociales

Viral

Video viral