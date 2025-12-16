Concierto de J Balvin en Bogotá deja romántico momento con exparticipante de Yo Me Llamo

Durante el concierto de J Balvin en la noche del sábado 13 de diciembre, en el Estadio El Campín de Bogotá, en medio del espectáculo, exparticipante de Yo Me Llamo vivió uno de los momentos más inesperados.

Miles de fanáticos se reunieron para disfrutar del espectáculo musical del artista, con invitados especiales y momentos intensos de celebración y euforia.

Entre lo más comentado de esa noche se encontró un gesto de compromiso entre una pareja que se convirtió en el centro de atención de numerosos seguidores en redes sociales.



Así fue la pedida de mano de Alexa Torrex exparticipante de Yo Me Llamo

La protagonista de este acontecimiento es Alexa Torrex, una exconcursante de un reconocido programa de imitación televisiva Yo Me Llamo, quien durante años generó comentarios entre televidentes tanto por su talento como por momentos polémicos que marcaron su paso por la pantalla.



Por este motivo, llamó la atención dentro del margen de quienes siguieron su carrera, sobre todo por una dinámica controversial con un jurado emblemático que cierto público recuerda.

Esa misma noche, mientras el público cantaba, bailaba y celebraba, Jhorman Toloza, el novio de la exparticipante de Yo Me Llamo, se mostró visiblemente nervioso en los momentos previos a la propuesta, según fuentes cercanas.

Sin embargo, al presenciar el romántico escenario protagonizado por J Balvin y Valentina Ferrer, reunió el valor necesario para llamar a su pareja y arrodillarse frente a ella.

Por su parte, Alexa reaccionó con evidente sorpresa y no pudo contener las lágrimas. Aunque al principio se mostró confundida, la imitadora de Fariana aceptó la propuesta con un “sí”.

La pareja selló el momento con un emotivo abrazo, mientras las personas a su alrededor celebraban el compromiso.

Asimismo, el concierto de J Balvin fue uno de los más esperados en la agenda musical reciente de Colombia, en el que el artista presentó un repertorio que repasó sus éxitos, abarcando desde sus primeros sencillos hasta colaboraciones con otros exponentes de la música urbana.

La propuesta musical y el despliegue visual lograron mantener la atención de la audiencia por varias horas, con un ambiente que combinó luces, ritmo y una conexión constante entre el escenario y el público.

Además, durante la noche se produjeron otras sorpresas, como invitados especiales que subieron al escenario para interpretar temas exitosos, mientras algunos momentos íntimos entre el artista principal y su familia generaron tendencia en plataformas digitales.

Inlcuso, después de ese emotivo momento, varios seguidores comenzaron a compartir fotos y videos en redes sociales, expresando asombro y felicitaciones por la demostración de hecho romántico.

Por otro lado, el público, sigue comentando lo ocurrido, y en las plataformas digitales siguen circulando videos e imágenes del espectáculo y los momentos más emocionanates de la noche.

