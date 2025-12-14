Lina Tejeiro se quiebra y comparte emotivo mensaje tras una reciente pérdida

La actriz Lina Tejeiro atraviesa un profundo momento de duelo tras anunciar en sus redes sociales el fallecimiento de su perro Romeo, un pomerania que la acompañó durante ocho años, en especial en los momentos más duros que atravesó la colombiana.

Ante esta situación la actriz explicó que el fallecimiento de su mascota ocurrió en la noche del sábado 13 de diciembre. Por lo cual, horas después todos sus seguidores se sorprendieron por el sentido mensaje que le dedicó donde le agradeció por todo el tiempo juntos.

Romeo, uno de los tres perros que tiene la actriz enfrentó una compleja enfermedad durante cuatro meses, la cual terminó con su fallecimiento. Según relató la actriz, la mascota sufrió una pancreatitis, justo en el momento en que ella iniciaba los ensayos de su obra de teatro, pese a eso decidió continuar con su trabajo.



Durante el mensaje, Tejeiro explicó que él estuvo hospitalizado durante un mes, recibiendo tratamiento a través de una sonda nasogástrica y alimentación cada seis horas. En medio de esta situación, la actriz presentó un difícil dilema. Al punto que resaltó "Pensé abandonar la obra solo para poder estar junto a ti en la clínica".

¿Qué más mencionó Lina Tejeiro sobre la pérdida de Romeo?

Sumado a esto, la actriz señaló la importancia del apoyo familiar que recibió en este momento, donde Lina Tejeiro agradeció a su madre y a su hermano, quienes se encargaron de cuidarlo en la veterinaria para asegurarse de que Romeo nunca estuviera solo.

El doloroso desenlace ocurrió el sábado 13 de diciembre. Durante su última función de teatro, Tejeiro sintió que su mascota estaba "rara" y decidió llevarlo de urgencia a la clínica, donde le indicaron que debía quedar internado.

“Te dediqué mi última función. La hice con todas las fuerzas de mi alma, y mis compañeros también lo dieron todo.”, explicó la actriz, donde se refirió a las dos últimas obras que realizó antes de dejar a su mascota en el veterinario.

Lastimosamente, Lina recibió una llamada de la veterinaria que no pudo contestar; fue su madre quien le informó que el estado de Romeo era sumamente grave a pesar de querer salir corriendo, la actriz se vio obligada a permanecer en el escenario, pues el público ya estaba ingresando.

En un acto de profunda devoción, le dedicó su última función, pidiéndole a Dios que le diera las fuerzas y que Romeo la esperara. Una vez acabó la obra, se dirigió a la veterinaria y se pudo despedir de Romeo. : "Llegué a la clínica, te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste".

Recordemos que Lina Tejeiro, en varias entrevistas mencionó que tenía perros antes del fallecimiento de uno de estos, donde tenía a Romeo, Kimmy y Coco.

Romeo fue el pomerania el cual la actriz le dedicó el mensaje, luego está Kimmy un yorkshire terrier y Coco un chihuahua. Así mismo, la actriz ha mostrado en diversas ocasiones a sus perros, destacando la cercanía que mantiene con sus mascotas dentro de su vida cotidiana debido a la compañía que estos representan para ella.