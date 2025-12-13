Querida actriz fue atacada por un perro y podría perder extremidad: "Fue a la pierna"

La actriz y presentadora mexicana Gaby Ramírez sufrió un ataque de perro en Estados Unidos que le causó heridas considerables en la pantorrilla y la llevó a recibir atención médica de urgencia. El incidente sucedió en Los Ángeles, cuando la artista descendía de su vehículo.

Gaby, conocida por su trayectoria en televisión en México, contó lo sucedido tras ser trasladada a un hospital especializado en traumatología debido a la gravedad de la lesión. En múltiples publicaciones y entrevistas, la actriz explicó que un perro la atacó, sin gruñidos previos ni advertencias antes de abalanzarse sobre su pierna.

Puedes leer: Niño de 10 años resulta herido tras ataque de perro pitbull en pleno conjunto residencial



¿Cómo fue que un perro atacó a la actriz Gaby Ramírez?

Narró que sintió un tirón “horrible” en su extremidad, como si alguien le jalara la pierna con fuerza desmedida. “El perro no me dejó ni dar dos pasos… se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla”, relató en detalle durante su aparición en el programa matutino donde reapareció para hablar de lo sucedido.



La actriz mostró a las cámaras cómo quedó vendada su pierna tras el ataque, explicando que, debido al dolor y a la gravedad de la herida, aún no puede apoyar bien el pie, asimismo recordo: “Llamaron al 911 y de inmediato le hablé a mi mamá. Le dije: ‘no sé si me van a operar, no sé si voy a perder una extremidad’.



El momento fue doloroso no solo física sino emocionalmente, pues en ese instante llegó a temer que el ataque afectara una parte aún más delicada de su cuerpo. Relató que, mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, pensó: “que no me ataque la cara o el cuello… bendito sea Dios, llegó de inmediato el dueño y abrió el hocico y fue cuando me soltó”.

Debido al daño sufrido y a las circunstancias en las que ocurrió, Gaby Ramírez inició acciones legales contra los dueños del animal. El perro, que según explicó no contaba con vacunación completa, incluyendo contra la rabia, permanece bajo observación para descartar cualquier riesgo adicional.

Publicidad

Este factor añadió complejidad al caso, dado que en Estados Unidos la rabia está prácticamente erradicada, y los médicos determinaron que no era necesario administrar la vacuna antirrábica, aunque sí la del tétanos.

Además de las heridas físicas, la actriz explicó que el ataque afectó su agenda laboral, pues estaba a punto de comenzar grabaciones de una telenovela antes de que ocurriera el incidente.

Publicidad

Puedes leer: Perro dispara a su dueño mientras dormía, así ocurrió el insólito hecho

En los próximos días deberá someterse a evaluaciones médicas adicionales y posiblemente a cirugía estética para mejorar la apariencia y funcionalidad de su pierna a medida que avanza en su proceso de recuperación.

Mira también: PERRO experto en ROBOS DE CARNE ataca de nuevo y queda grabado, ¿el terror de las carnicerías?