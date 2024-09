Dueña de perro pitbull abatido da su versión: "Estoy pasando por un duelo"

En el barrio San Sebastián de Manizales, un hecho terminó con la muerte de un perro pitbull durante un operativo policial. Los hechos ocurrieron cuando Lina María Ocampo, dueña del canino, se vio envuelta en una disputa familiar que escaló hasta involucrar a las autoridades.

El perro, en medio de la tensión, atacó a uno de los policías, lo que llevó a que su compañero neutralizara al animal con un disparo.

Lina María Ocampo ha dado su versión de los hechos, afirmando que el perro, al que consideraba un miembro querido de su familia, actuó en defensa del hogar. Según su relato, todo comenzó cuando su hermano intentaba entrar a la fuerza en su casa, lo que provocó que el perro reaccionara de forma agresiva.

"Mi hermano le estaba dando patadas a la puerta, se me iba a meter a la casa", explicó Ocampo en un video difundido para aclarar la situación. "El perro quiso defenderme", aseguró, explicando que nunca antes había mostrado comportamientos agresivos.

Ocampo también aclaró que el perro no llevaba bozal en el momento del hecho, ya que se encontraba dentro de su vivienda, un espacio donde se sentía seguro y protegido; sin embargo, la situación se salió de control cuando el canino, al percibir el caos, se alteró y se lanzó sobre las personas presentes.

"Yo lo que hago es reaccionar, porque es mi mascota, trato de cogerlo y abrazarlo para calmarlo", señaló Ocampo. A pesar de sus esfuerzos, el perro seguía alterado, y en el proceso, ella misma resultó con heridas en una pierna.

Los uniformados intentaron controlar la situación, pero el perro atacó a uno de ellos, mordiéndole el brazo. Ante el peligro inminente, Ocampo cuenta que fue ella quien dio la orden de disparar, consciente de que la situación podía terminar en tragedia.

"Si el policía no se mete, en este momento creería que no estaría contando la historia", afirmó, agradeciendo la intervención de los agentes. "En el momento, si yo no doy esa autorización, (el perro) mata al patrullero y me hubiera matado hasta a mí".

Llora la muerte de su perro

El hecho de que la dueña haya tenido que tomar una decisión tan drástica ha sido motivo de gran dolor para ella. Ocampo asegura que está atravesando un duelo, ya que el perro llevaba cuatro años con su familia y era querido por todos.

"Me duele y en este momento estoy pasando por un duelo porque nadie los quiere como uno", expresó con tristeza.

A pesar de la difícil situación, Lina María Ocampo también tuvo palabras de agradecimiento para los policías que intervinieron.

