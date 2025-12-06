Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA
CASO NIÑAS ENVENENADAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Así es el perro con la lengua más larga del mundo; tiene un récord mundial

Así es el perro con la lengua más larga del mundo; tiene un récord mundial

El curioso perrito que causa sensación por un rasgo físico imposible de ignorar: una lengua que sorprende a todos y que lo posicionó como un nuevo récord mundial.

Ozzy el perro
Ozzy el perro con la lengua más larga del mundo
Foto: captura de video de Guinness World Records
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Ozzy se convirtió en una verdadera celebridad mundial al ser reconocido como el perro que posee la lengua más larga del planeta, un rasgo que no solo llama la atención por su aspecto peculiar, sino que también lo llevó a conquistar redes y titulares en distintos países.

Su historia inició de una manera completamente distinta a la vida en redes sociales que hoy lo rodea, pues su destino cambió desde el momento en que fue acogido como mascota en Oklahoma, Estados Unidos, donde actualmente vive junto a su familia.

Puedes leer: Acusan a famosa influencer por presunto maltrato animal; fundación pide su regreso

Historia de Ozzy el perro con la lengua más larga del mundo

Este singular perrito fue rescatado cuando era apenas un cachorro, sin que nada pudiera anticipar que años después batiría un récord mundial poco común.

Con una lengua que impresiona a cualquiera, Ozzy genera curiosidad, ternura y admiración entre usuarios de diversas plataformas digitales, quienes comparten y comentan videos e imágenes donde aparece presumiendo su particular atributo físico.

Te puede interesar

  1. Clonación de animales ahora es una realidad
    Clonación animal, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Sociedad

    Clonar a tu mascota cuesta lo mismo que comprar un apartamento en Colombia

  2. Cómo eliminar el olor de orina de tu mascota del sofá de tela; 3 trucos caseros eficaces
    Cómo eliminar el olor de orina de tu mascota del sofá, imagen de referencia
    Foto: Labs.google
    En Casa

    Cómo eliminar el olor de orina de tu mascota del sofá de tela; 3 trucos caseros eficaces

Lo que comenzó como una simple fotografía doméstica se transformó rápidamente en una viralidad que llamó la atención de medios internacionales. La característica que diferencia a Ozzy no es un truco ni un entrenamiento; es una longitud poco común en su lengua, que se extiende mucho más de lo habitual en perros de su tamaño.

Esta peculiaridad fue motivo de bromas, sorpresas y preguntas constantes sobre cómo afecta su día a día, desde alimentarse hasta jugar con normalidad.

Publicidad

Su familia explica que, aunque para muchos pueda parecer algo incómodo, Ozzy aprendió a desenvolverse con naturalidad. Ha logrado adaptar su rutina y no presenta mayores dificultades en sus actividades diarias.

Te puede interesar

  1. ¿Cómo hacer más feliz a tu mascota? Conoce los consejos de varios expertos
    ¿Cómo hacer más feliz a tu mascota? Conoce los consejos de varios expertos, imagen de referencia
    Foto: imagen realizada con ImageFX
    En Casa

    ¿Cómo hacer más feliz a tu mascota? Conoce los consejos de varios expertos

  2. Retiran de emergencia comida para mascotas por posible contaminación bacteriana mortal
    Perrito comiendo, imagen de referencia
    Foto: Labs.google
    Internacional

    Retiran de EMERGENCIA comida para mascotas por posible contaminación bacteriana mortal

Su vida está rodeada de cuidados, fotografías y momentos divertidos, especialmente cuando posa sacando la lengua, lo cual ya es prácticamente su sello personal ante el público.

Publicidad

Ozzy no solo posee un récord, sino que además se convierte en una inspiración para destacar la singularidad de las mascotas y cómo sus características particulares pueden transformarse en motivo de orgullo y alegría.

Puedes leer: VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso

Lo que para algunos podría ser visto como una desventaja, en su caso es, una puerta hacia reconocimiento, risas y conexión con miles de personas alrededor del mundo.Hoy, Ozzy disfruta de una vida tranquila, entre juegos, afecto y la fama inesperada que lo convirtió en tendencia.

Mira también: Hombre maltrató a su perrita por hacer sus necesidades dentro de conjunto residencial de Bogotá

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mascotas

Record Guinness

Viral

Video viral