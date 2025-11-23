VIDEO: Perro salta desde un tercer piso para ir a jugar con sus amigos y sale ileso

Uno de los animales favoritos de las personas es el perro, al punto que muchas personas lo consideran como los amigos más fieles del mundo debido a que son capaces de empatizar con los humanos de manera especial. Por lo cual, se volvió viral una historia de un perrito en Asia que tomó la decisión de saltar desde un tercer piso.

La historia ocurrió en Jiangsu, China, cuando un video captado por vecinos del sector registró el momento exacto en el que un perro de pelaje oscuro quiso sumarse al juego de otros caninos que ladraban en la calle, como tratando de invitar a que se reuniera con ellos para compartir esta actividad.

Situación por la cual, todos los que se encontraban observando las imágenes quedaron pasmados cuando el animal que se encontraba en el marco de la ventana, sin pensarlos dos veces saltó al vacío. Hecho que causó gritos y sorpresa en la persona que estaba grabando el video.



¿Qué terminó sucediendo con el perro?

Por lo cual, contra todo pronóstico el perro aterrizó sano y salvo, para continuar como si nada le hubiera ocurrido. Al punto que comenzó a mover la cola con entusiasmo, corrió hacía donde se encontraban los otros caninos jugando. Tanto es así, que muchas personas comenzaron a dudar sobre la veracidad de este.

Según información de una IA, afirma que la veracidad del video este indicó que la calidad de la imagen es baja por ende puede afirmarse que el video fue tomado con una cámara de baja calidad o un teléfono móvil. Pese a esa información, muchos usuarios afirman que es imposible que el animal pudiera sobrevivir a esta caída, sin ninguna lesión.

De igual forma, varios cibernautas comenzaron a ponerle apodos al animal al punto que lo llaman ‘perro volador’, otro que se tomaron con humor al mencionar que: "Probablemente está saliendo con una chica, pero sus padres cerraron la puerta con llave".

Otras personas mencionaron que ni siquiera un gato se atreve a saltar de estas alturas, pese a que estos tienen mayor facilidad en este ámbito. Ante esto, el video genera muchas dudas en los cibernautas, mientras se esclarece si este no fue realizado con inteligencia artificial y realmente se trata de una grabación.

