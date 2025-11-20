Mujer fue embestida por un venado que había mantenido en cautiverio por años; triste final

Una mujer identificada como Jodi Proger, de 64 años, perdió la vida en un hecho que dejó en shock a la comunidad de Stewartsville, Ohio. Todo ocurrió la noche del 15 de noviembre, cuando la mujer quedó atrapada en un corral dentro de su propia casa junto a un venado macho que empezó a actuar de forma agresiva, según información de CBS News y otros medios estadounidenses.

El animal, que permanecía en la propiedad familiar, sorprendió a Proger y la atacó con tanta fuerza que le causó heridas mortales antes de que pudiera recibir atención. De acuerdo con el reporte del Departamento del Sheriff del condado de Belmont, el venado había sido mantenido en cautiverio por la familia, un detalle que podría explicar por qué reaccionó de forma tan territorial.

Aunque los venados suelen evitar el contacto directo con las personas, los machos pueden volverse especialmente temperamentales durante la temporada de apareamiento, etapa en la que sus niveles hormonales aumentan y se vuelven más protectores del espacio que consideran suyo. En este caso, el animal embistió repetidamente a la mujer, dejándola en una situación crítica.

Los familiares de Proger intentaron intervenir para detener al venado, pero el ataque continuó hasta que agentes del sheriff llegaron al sitio. Al ver la gravedad de la situación, los oficiales abatieron al animal para evitar que siguiera golpeando a la víctima.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron una investigación para establecer si hubo fallas en el manejo del venado y si se incumplieron leyes de Ohio sobre la tenencia de fauna silvestre. De momento, el sheriff James Zusack aseguró que no hay indicios de participación de terceros y que el proceso continúa en curso.

En el caso también participan el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, el Departamento de Agricultura estatal y la oficina forense del condado, que tomó parte desde el primer reporte.

Un obituario de la funeraria Toothman contó que Proger llevaba 12 años dedicándose al rescate de venados y ciervos heridos, una labor que inició inspirada por un ciervo llamado Wheezer, al que había cuidado tiempo atrás.

¿Qué tan peligrosos pueden ser los venados?

Aunque para muchos representan animales tranquilos, expertos recuerdan que pueden volverse peligrosos si se sienten acorralados o si son provocados. Además, en zonas rurales de Estados Unidos los encuentros entre humanos y venados son cada vez más frecuentes por la expansión urbana y la reducción de su hábitat.

Un informe de The Washington Post en 2023 incluso los catalogó como una de las criaturas más letales de Norteamérica, citando que alrededor de 440 de los 458 fallecimientos anuales relacionados con fauna salvaje en EE. UU. están vinculados a encuentros con venados, según datos del biólogo Mike Conover, de la Universidad Estatal de Utah.