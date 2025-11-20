Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mujer pierde la vida a manos de su esposo e hijo; lo que encontraron en casa fue aterrador

Mujer pierde la vida a manos de su esposo e hijo; lo que encontraron en casa fue aterrador

La Policía llegó al lugar luego de notar que las versiones del esposo y del hijo no coincidían, y además recibió comentarios de los vecinos que encendieron las alertas.

Mujer muere a manos de su esposo e hijo
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

Una mujer costarricense identificada como Silvia Vilchez perdió la vida dentro de su vivienda en el condado de Sequatchie, Tennessee, en un hecho que dejó a toda la comunidad consternada. Desde el primer momento, el panorama dentro de la casa apuntaba a que algo grave había ocurrido.

Los agentes que ingresaron vieron de inmediato varias manchas rojas sobre la alfombra, salpicaduras en las paredes, en escritorios e incluso en fotografías familiares. También encontraron una aspiradora industrial con restos que parecían ser fluidos.

Puedes leer: Niña de 4 años pierde la vida luego de accidente en moto contra volqueta; iba de ‘pato’

Lo más impactante se descubrió después, cuando los policías hallaron restos entre cenizas en una zona boscosa muy cerca de la vivienda. Ese detalle terminó de encender todas las alarmas y llevó a las autoridades a enfocar la investigación directamente en quienes convivían con la víctima.

Todo comenzó a esclarecerse cuando los oficiales ejecutaron una orden de registro el pasado 30 de octubre. La decisión se tomó porque las versiones del esposo de Silvia, David W. Gardiner, y su hijo, Gabriel M. Vilchez, no coincidían. Primero aseguraron que la mujer estaba en Costa Rica, pero la ubicación del celular indicaba lo contrario: el teléfono seguía dentro de la casa.

Durante un interrogatorio grabado, Gabriel terminó confesando que había golpeado a su madre con un bate de béisbol mientras Gardiner estaba presente. Según su declaración, después la arrastraron y llevaron los restos a quemar fuera de la vivienda, donde más tarde las autoridades encontraron la pila de cenizas.

Mujer pierde la vida a manos de su esposo e hijo
Mujer pierde la vida a manos de su esposo e hijo

Puedes leer: Cruda predicción de Mhoni Vidente ocurriría antes de que termine 2025: "Hay que rezar"

Tanto Gardiner, de 64 años, como Gabriel quedaron bajo custodia y enfrentan cargos relacionados con la muerte de la mujer y el manejo de sus restos. Ambos están detenidos en el Centro de Justicia del condado de Sequatchie mientras avanza el proceso.

La comunidad de Lewis Chapel, donde vivía la familia, quedó totalmente sorprendida. Algunos vecinos afirmaron que el padrastro y el joven parecían llevarse bien y nunca mostraron señales de tensión. También recordaron a Silvia como una mujer activa, cercana y muy querida en su entorno.

