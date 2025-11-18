Cruda predicción de Mhoni Vidente ocurriría antes de que termine 2025: "Hay que rezar"

Mhoni Vidente volvió a sacudir las redes y los programas de entretenimiento con un anuncio que dejó a más de uno con la piel de punta. La pitonisa aseguró que, antes de que termine 2025, una tragedia marcaría al mundo, especialmente a México, y que su visión estaba relacionada con la caída de una aeronave en plena Ciudad de México.

Sus palabras se han vuelto tema de conversación, no solo por lo fuerte del mensaje, sino por la fecha puntual que entregó.

La astróloga fue directa: según lo que vio, el incidente ocurriría entre el 2 y el 3 de diciembre, y en ese vuelo viajarían personas “muy importantes”, aunque no detalló quiénes serían.

“Veo la caída de un avión… será en la capital… Hay que rezar mucho”, expresó en una de sus más recientes intervenciones. La contundencia de su declaración terminó generando ruido en plataformas digitales, donde miles de seguidores no tardaron en reaccionar.

Este tipo de anuncios no es nuevo en su trayectoria. Mhoni ha construido su nombre a partir de visiones que, para muchos, han acertado de forma sorprendente, mientras que otras han quedado en el aire. Sin embargo, cada vez que lanza una predicción de este tipo, las dudas, inquietudes y curiosidad del público crecen de inmediato.

Mhoni Vidente alerta por posible tragedia en Latinoamérica /Foto: redes sociales

Lo que dijo la vidente sobre el cierre de 2025

Más allá de este episodio puntual, Mhoni también ha mencionado que el final de 2025 estaría marcado por cambios importantes. Señaló el 11 de noviembre como una fecha “clave” y aseguró que el último tramo del año traería sorpresas y situaciones inesperadas, incluyendo movimientos de la tierra y otras circunstancias que pondrían a las personas en alerta.

En una entrevista con Unicable, la famosa pitonisa explicó que este cierre de ciclo estaría lleno de transformaciones y que abriría paso a un 2026 completamente distinto. Para ella, el próximo año sería “el año cero”, un comienzo desde cero para muchos aspectos de la vida.

“Nos está diciendo que comienzan a moverse las energías, tocando fondo y levantándose. Por eso los sismos, catástrofes”, comentó mientras explicaba su lectura de las energías.

Su visión sobre el 2026

Mhoni insistió en que 2026 sería un periodo en el que las personas sentirían la necesidad de reiniciar, cambiar su mentalidad y dejar atrás lo que ya no funciona. Este discurso, sumado a las advertencias sobre posibles eventos naturales y situaciones inesperadas, ha reforzado la percepción de que —según ella— el mundo entrará en una etapa de movimientos bruscos, pero también de ajustes.

¿Qué tanta credibilidad tiene lo que dice Mhoni Vidente?

Aunque muchos siguen de cerca sus anuncios, otros los toman con prudencia. A lo largo de los años, algunas de sus predicciones han coincidido con hechos reales, mientras que otras nunca se cumplieron. Eso ha generado un debate constante sobre qué tan certeras pueden llegar a ser sus visiones. Lo cierto es que, cada vez que habla, atrae la atención de miles de personas que buscan saber “qué viene ahora”.

