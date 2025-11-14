Mhoni Vidente alerta por posible tragedia en Latinoamérica; habló de fechas

Mhoni Vidente no dejó espacio para la calma en su más reciente intervención, donde aseguró que se avecina un periodo lleno de tensiones, cambios bruscos y sucesos que podrían impactar directamente a Latinoamérica.

La reconocida astróloga volvió a hacer ruido entre sus seguidores tras revelar detalles que, según ella, ya estarían marcando el cierre de este año.

La cubana, famosa en la región por sus vaticinios relacionados con fenómenos naturales, movimientos sociales y hechos que se vuelven tema de conversación, aseguró que noviembre sería un mes particularmente complicado. Desde ya, describió un ambiente global cargado de energías que, según su interpretación, podrían traer escenarios inesperados en varios países.

Durante una entrevista con Univisión, Mhoni afirmó que la segunda mitad de noviembre estará atravesada por condiciones climáticas extremas. Dijo que el frío sería protagonista a partir del día 15 y que este cambio sería tan marcado que incluso ella misma se mostró preocupada. Según sus palabras, se trataría de un descenso abrupto que afectaría a Norteamérica, con México entre los más vulnerables.

La astróloga también habló de influencias cósmicas que, en su lectura, estarían entrando con fuerza debido a una alineación de planetas y al acercamiento del cometa 3I Atlas. Lo describió como un fenómeno energético poderoso que llegaría con sacudidas importantes en la Tierra. Mhoni relacionó estos movimientos celestes con la posibilidad de sismos, huracanes y un invierno más duro de lo habitual.

Mhoni Vidente lanza escalofriante predicción de posible ataque político

Predicciones para fin de año, según Mhoni Vidente

En cuanto al futuro cercano, aseguró que el continente experimentará cambios que no solo se reflejarán en el clima, sino también en temas políticos y sociales. Incluso mencionó que 2026 marcaría un punto clave, al que llamó “año cero”, señalando un momento de reinicio que estaría acompañado por transformaciones profundas.

Antes de llegar a ese punto, mencionó que será necesario atravesar un periodo complejo.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el relacionado con una posible tragedia aérea. Mhoni Vidente indicó que veía la caída de una aeronave en territorio mexicano y que, según su visión, ocurriría en la capital del país.

La astróloga fue más específica al decir que el suceso tendría lugar entre el 2 y el 3 de diciembre y que en el avión viajarían personas de gran relevancia.

Según la pitonisa, estos meses finales serían clave para entender lo que viene para la región. Aseguró que “hay que prepararse para cambios importantes”, reiterando que tanto el clima como el panorama político mostrarán señales claras antes de finalizar el año.