Mhoni Vidente lanza escalofriante predicción de posible ataque político: "Atentado aéreo"

Una oscura premonición irrumpe en la esfera política cortesía de la astróloga Mhoni Vidente; un atentado fatal que, según las cartas, podría cobrar su vida.

Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

La reconocida astróloga lanzó una serie de impactantes revelaciones para el año 2025. Entre las predicciones más alarmantes, que abarcan desde desastres naturales y sismos hasta pandemias y controversias políticas, destaca el destino fatídico que, según su lectura, espera a un importante líder estadounidense.

El foco de esta sombría predicción recae sobre Zohran Mamdani, quien recientemente capturó la atención global al asumir el cargo de alcalde en la Gran Manzana.

Puedes leer: La predicción de Mhoni Vidente sobre Petro que pone los pelos de punta, ¿una traición?

Mhoni Vidente aseguró categóricamente que Mamdani será víctima de un atentado, una visión que surgió al consultarle la 'Carta de la Muerte'.

La naturaleza específica del ataque profetizado añade un escalofriante matiz a la advertencia. Según la vidente, el objetivo es "desaparecer" al político, y el método de ataque sería un derribo aéreo: "Le van a tumbar el avión", afirmó la vidente en su transmisión.

Este vaticinio se suma a una advertencia más general que ya había emitido la astróloga sobre posibles ataques contra un alcalde estadounidense.

El motivo detrás de este presunto intento, según la astróloga, está íntimamente ligado al ascenso político de Mamdani.

Mhoni Vidente sostiene que, tras su victoria, el alcalde se perfila como un "candidato total a la presidencia de los Estados Unidos". Además, lo identifica bajo la etiqueta de "comunista".

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza advertencias para noviembre: “El cierre del ciclo ya viene”

La vidente de origen cubano puntualizó que el éxito electoral de Mamdani fue mal recibido por figuras prominentes, citando directamente al expresidente Donald Trump como alguien a quien "no le gustó que ganara".

Esta combinación de ambiciones presidenciales, ideología y descontento político crea el caldo de cultivo para el atentado que la astróloga augura.

Mhoni Vidente es ampliamente seguida por su capacidad de abordar una vasta gama de temáticas. Además de los temas de alta política y potenciales tragedias, como los desastres naturales o la salud de famosos, la vidente ofrece semanalmente sus horóscopos y consejos sobre el amor, la salud y el dinero.

