Mhoni Vidente anuncia que acabarán con reconocido cantante de música popular; da detalles

Mhoni Vidente, una de las pitonisas más reconocidas y mediáticas de México, desató una ola de preocupación en la industria musical con un nuevo y sombrío vaticinio.

Su trayectoria está marcada por predicciones que, en más de una ocasión, se han materializado de manera impactante, lo que confiere un peso considerable a sus advertencias.

Un precedente doloroso que refuerza su reputación es el trágico caso de Ernesto Barajas, fundador y vocalista de "Enigma Norteño".

Mhoni Vidente había emitido una alerta días antes del crimen, advirtiendo sobre la inminente pérdida de uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

Lamentablemente, la predicción se cumplió el 19 de agosto cuando Barajas fue asesinado en Zapopan. En aquel momento, la astróloga describió a un artista joven, de entre 27 y 30 años, que sería víctima de un "atentado" que "marcaría la historia de una agrupación".

Ahora, a casi un mes de aquel lamentable suceso, la vidente cubana ha relanzado una nueva advertencia, dirigida una vez más al género regional mexicano.

Durante una reciente colaboración en El Heraldo de México, Mhoni Vidente reveló que un famoso cantante será víctima de un ataque directo en los próximos días.

Aunque optó por no revelar el nombre del artista, sí ofreció una serie de características específicas que han generado una profunda inquietud en el medio.

Según sus visiones, la víctima será un joven entre 25 y 31 años de edad, sumamente reconocido en el ámbito del regional mexicano. El atentado, explicó la vidente, podría ocurrir de una forma especialmente brutal y pública: "lo vienen apagando en el escenario o bajando del escenario".

Los posibles escenarios geográficos señalados para esta tragedia son el estado de Chihuahua o la emblemática ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

La comunidad artística y los fervientes seguidores de la música regional mexicana se mantienen en vilo ante esta nueva profecía.

La exactitud de sus vaticinios previos consolidan la reputación de Mhoni Vidente, dejando a muchos divididos entre el asombro y la preocupación palpable por el futuro del género en México. Por el momento, la incertidumbre reina en el espectáculo nacional.