Mhoni Vidente lanza advertencias para noviembre: “El cierre del ciclo ya viene”

Mhoni Vidente abre su lectura para noviembre anunciando que el mes se perfila como un escenario de “cierres y transformaciones”.

Según la vidente, la energía se acelera, lo que significa que muchas situaciones que permanecían latentes comenzarán a movilizarse, además, la cubana advierte que no se trata simplemente de evitar el desgaste, sino de aprender a surfear esa ola de cambio sin quedar atrapado en el caos.

Uno de los aspectos más impactantes de su predicción describe un clima fuera de lo común, caída abrupta de temperaturas, tormentas invernales intensas, sacudidas naturales como sismos o huracanes que podrían alterar zonas del planeta de forma más severa de lo habitual.



La vidente relaciona estos fenómenos con un “reacomodo energético global” que refleja el cierre de ciclos, tal como lo dijo en sus propias palabras: “Nos va a caer sobre todos. Es momento de tomar precauciones”.

La lectura también incluyó un aviso de salud global, un brote viral derivado de mutaciones y con origen en regiones como el Caribe y Asia que podría expandirse hacia América y Europa.

La astróloga insiste en tener en cuenta los cuidados personales. “Es una mezcla de varios virus que comenzarán a mutar. Veremos contagios en lugares como Cuba, Haití, Jamaica, China, Japón, Taiwán, Rusia, parte de la India y América Latina”, dijo.

Pero no todo es oscuridad en su mensaje, Mhoni Vidente subraya que este noviembre trae también la señal de empezar de nuevo, de sanar heridas, de prepararse para un 2026 con mejores energías.

Quienes sepan leer el momento podrán cerrar capítulos, valorar la espiritualidad y fortalecer la fe. “Los desafíos serán grandes, pero también lo serán las oportunidades de transformación”, concluyó.

¿Qué hacer frente a este panorama?

Mhoni Vidente da las siguientes recomendaciones, invitando a vivirse noviembre con los ojos abiertos, el corazón listo y la mente clara.



Mantente atento a tu interior: limpia lo que ya no aporta, libérate de cargas emocionales y abre espacio para lo nuevo.

limpia lo que ya no aporta, libérate de cargas emocionales y abre espacio para lo nuevo. No ignores los avisos del entorno: revisa preparativos ante posibles eventos naturales que no son ordinarios.

revisa preparativos ante posibles eventos naturales que no son ordinarios. Prioriza salud y comunidad: la predicción señala riesgos globales con impacto colectivo, así que el cuidado personal se vuelve colectivo también.

la predicción señala riesgos globales con impacto colectivo, así que el cuidado personal se vuelve colectivo también. Usa este tiempo para planear: si bien puede sentirse como un huracán de cambios, la clave está en aprovechar el momento para idear cómo quieres que sea tu 2026.

