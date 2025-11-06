Publicidad

Números de la suerte de Juan Gabriel que traerán fortuna en noviembre; son siete

Más allá de su música, el legado de Juan Gabriel trascendió de manera espiritual. Con su vida, varios fanáticos han tenido suerte con algunos números.

Estos son los números de Juan Gabriel que te traerán fortuna en noviembre
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Uno de los cantantes más recordados por todo el mundo es Juan Gabriel, quien su legado sigue vivo en la cultura popular, al punto que para este noviembre vuelve a ser tendencia por los números de la suerte asociados a su energía y legado. Hecho que provocó que sus seguidores tomen varios números relacionados al artista.

Más allá de la creencia popular, estos números se han convertido en una forma simbólica de mantener vivo el mensaje positivo de Juan Gabriel. Estos logran representar esperanza, confianza en los nuevos comienzos y hasta la idea de que la buena energía puede atraer prosperidad en quienes crean en esta.

Puedes leer: Juan Gabriel fue agredido por un sacerdote a sus 13 añitos; revelan doloroso capítulo

Según expertos en numerología entregan varias fechas importantes en la vida de Juan Gabriel, donde asocian los números de buena energía y fortuna con: 1, 4, 7, 11, 12, 29 y 40.

Dichos números aparecen en momentos clave en su historia, por ejemplo el 7 de enero de 1950, su número de vida 11, relacionado con la creatividad y la intuición. Cada uno tiene un significado especial, el 7 simboliza la espiritualidad, el 4 la estabilidad, el 12 los nuevos comienzos, el 29 la prosperidad y el 40 la plenitud.

Al punto que muchos creen que tener presente estos números ayuda a las personas este mes de noviembre, para que puedan atraer energía positiva, inspiración y mucho éxito.

¿Qué otra noticia se conoció de Juan Gabriel?

Recientemente se publicó la serie documental de Netflix sobre la vida de Juan Gabriel, en la cual usa material que el mismo artista grabó a lo largo de cuatro décadas y donde quiso evidenciar cómo era su vida, en el momento más álgido de su carrera y como era detrás de los escenarios.

Puedes leer: Fallece reconocida artista a los 60 años; sufrió un paro cardiorrespiratorio

Donde además de mostrar su pasión, los abusos que sufrió en su adolescencia, también apareció el nombre de María de la Paz, quien fue una de sus mánagers, pero realmente fue la mujer decisiva en la carrera del artista. Esto, según palabras de su hija quien mencionó como fue la relación de Juan Gabriel y su mamá.

Tanto es así que comentó que los dos tuvieron una conexión tan especial, debido a que María de la Paz terminó falleciendo unos días después de que Juan Gabriel lo hiciera, pese a que esta no tenía ninguna enfermedad previa.

“A mi mamá le dijimos lo que había pasado, pues se derrumbó de manera muy impresionante y ella no tenía ninguna enfermedad. A los cinco días ingresó al hospital y poco menos de un mes de la muerte de Alberto, falleció ella”, dijo la hija de María de la Paz en el documental de Juan Gabriel.

