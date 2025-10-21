Hombre gana la lotería usando un truco secreto: ¿suerte o todo estaba planeado?

Se conoció que un hombre de Maryland, Estados Unidos, llamado John Lang, fue el afortunado ganador de un billete de lotería de más de 50.000 dólares, un montó aproximado a los 190 millones de pesos. Esto debido a que usó como números de la suerte las edades de sus nietos.

Según información de los medios locales, John Lang participó en el sorteo Bonus Match y tuvo la idea de colocar las cifras en el boleto, esto sin pensar que podría ser el ganador de este premio. El trabajador de la tienda lo felicitó por entregar la respuesta correcta, situación que lo hizo acreedor del premio mayor.

Posteriormente, John explicó que sus nietos le ayudaron a tener suerte en el sorteo, debido a que necesitaba adivinar la combinación correcta de cinco números. Situación en la que la gran mayoría sólo utiliza la intuición y el azar para tratar de adivinar.

La confianza de John Lang fue tan alta que decidió colocar las edades de sus nietos cuando el hombre estaba llenando el billete de lotería, pensó que posiblemente esta vez la cifra ganadora, una vez se conoció su resultado explicó a las autoridades que suele jugar con distintas combinaciones.



¿Qué hará con el dinero ganado por John Lang?

Tras conocerse que este fue el ganador de la lotería John Lang, explicó que una parte del premio la usaría para cubrir todos los gastos de los arreglos de su casa, mientras que otro pedazo lo destinará en ahorrarlo en diferentes cuentas bancarias, esto ya pensando en un posible retiro.

Por lo cual, el ganador del sorteo Bonus Match, reveló que el uso de su combinación no es casualidad, ya que cada año se encarga de actualizar los números conforme a la edad que alcanzan sus nietos y este cambio lo hace cada tres años.

Información de People, mencionan que John Lang no fue el único ganador de este premio en Bonus Match, dado que un hombre ganó 200.000 dólares, tras una secuencia poco común, dado que esta la observó en la matrícula de un camión mientras se encontraba esperando cruzar un semáforo.