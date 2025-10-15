Hombre fingió ser ciego por 50 años para ganar dinero: todo terminó en desastre

El caso de un hombre de 70 años que fingió ser ciego para reclamar varios apoyos del gobierno, quien no se reveló la identidad, causó mucha indignación entre la comunidad de la zona de Arzignano, Italia. Y más cuando las autoridades locales se enteraron de este detalle.

Dicha historia fue compartida por el medio Corriente Adriatico, quien mencionó que este hombre realizó esta estafa por más de cuatro décadas. Sin embargo, para la persona todo salió mal al momento de que la Policía Financiera de este país realizará una investigación en su casa.

Puedes leer: Cirujano se amputa las piernas para cobrar seguro de vida; todo salió mal



Las autoridades cuando llegaron a realizar un control en la casa del adulto mayor encontraron varios instrumentos de jardinería peligrosos para una persona con esta condición. Por lo cual, esta entidad terminó revisando la vivienda por más de dos meses y encontraron el material suficiente para saber que todo era mentira.

¿Qué ocurrió con el hombre que fingió ser ciego?

Según mencionó la Policía Financiera, el hombre fue beneficiario del Sistema de seguridad social, es decir que recibía pensiones y subsidios de asistencia por esta condición desde el año de 1972. Pese a eso, las autoridades lograron obtener un video de esta persona realizando tareas de jardinería con herramientas peligrosas.

Puedes leer: Excusas para no ir a reuniones: esto es lo que revela una encuesta viral

Publicidad

Dicha situación provocó que el sujeto fuera puesto en manos de la Fiscalía de Vicenza, quien tomará acciones en consideración de las pruebas presentadas por las autoridades, esto con el fin de abrir una investigación formal por fraude. Debido a que este hombre fingió su discapacidad por más de 50 años y estafó al Estado con más de 200.000 euros.

Publicidad

Lo último que se conoció de esta situación, es que el juez de la institución decidió procesar al hombre de edad avanzada y se espera que en los próximos días sea sometido a un juicio por haber realizado este fraude, con el fin de obtener la pensión del Estado de este país, además de otros recursos.

Además, las autoridades competentes determinaron que el acusado aún tenía en su poder los ingresos ilícitos que consiguió por medio de este accionar en los últimos cinco años, hecho que podría agravar la condena de este hombre.

Mira también: Se tomó una “vitamina especial” para impresionar a su novia y terminó con dolor en todo el cuerpo