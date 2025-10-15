Publicidad

Hombre fingió ser ciego por 50 años para ganar dinero: todo terminó en desastre

Hombre fingió ser ciego por 50 años para ganar dinero: todo terminó en desastre

Las autoridades informaron que el hombre logró reclamar numerosos subsidios desde la década de 1970 fingiendo estar ciego.

Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
15 de oct, 2025