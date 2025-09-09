Cirujano se amputa las piernas para cobrar seguro de vida; todo salió mal

Neil Hopper, un cirujano, quien practicaba amputación a sus pacientes tomó la decisión de usar hielo seco para congelar deliberadamente la parte inferior de las piernas. Situación ocurrida el pasado mes de abril del 2019. Dicha acción provocó que tuviera daños irreversibles en su cuerpo. Sin embargo, este 4 de septiembre, fue condenado a 32 meses de cárcel por fraude por el tribunal de Trutro en Inglaterra.

El cirujano llegó de urgencias a un hospital local, no informó que hizo para tener esta situación. Pese a eso, el 17 de mayo del 2019, tras varias evaluaciones, los especialistas decidieron amputarle ambas piernas por debajo de la rodilla. Tras esto Neil Hopper decidió presentar reclamaciones a varias aseguradoras.

El británico presentó reclamaciones por un total de 466.000 libras, unos 2.500 millones de pesos colombianos, manifestando que la amputación se debió a una sepsis y sin revelar que él mismo se había causado las lesiones, dio a conocer la BBC News.

¿Qué terminó ocurriendo con Neil Hopper?

Una vez se presentaron las reclamaciones de Neil Hopper, las aseguradores iniciaron varias investigaciones sobre su caso. Dicha situación llegó hasta James Adkin, juez de Inglaterra, quien confirmó que el ex cirujano británico tuvo en su posesión varias imágenes explícitas ilegales.

De acuerdo con la fiscalía, Hopper consumía frecuentemente la web EunuchMaker, administrada por el ciudadano noruego Marius Gustavson, condenado en 2023 a cadena perpetua en Londres. En este sitio, se compartían imágenes de personas que perdieron sus partes a cambio de dinero.

“Los mensajes se desprende claramente que el señor Hopper deseaba convertirse en amputado y que siempre había sido algo con lo que había soñado”, declaró el fiscal del caso Nicholas Lee, quien resaltó que Neil Hopper también tenía la obsesión de convertirse en una persona con amputaciones.

Por lo cual, Hopper fue condenado a 32 meses de prisión y se suma a una orden de prevención de daños con una vigencia de diez años. El juez confirmó que deberá cumplir al menos un 40% de la pena antes de tener el derecho a optar a la libertad condicional, donde las autoridades señalaron que la amputación se debió al fraude y las motivaciones de material inédito.

Esto mientras la defensa del cirujano confirmó que Neil Hopper había nacido en un cuerpo diferente, y deseaba ser mujer, pese a que estaba casado y tenía dos hijos.