La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Su primer celular vino con sorpresa: su hermana le puso ‘términos y condiciones’

Su primer celular vino con sorpresa: su hermana le puso ‘términos y condiciones’

Una joven en México le regaló un celular a su hermano, pero lo obligó a firmar un contrato con algunas reglas y condiciones de uso del móvil. La historia se volvió viral.

Contrato por el celular, menor de edad
Foto: foto tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:33 a. m.

