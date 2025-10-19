Hallan sin vida a reconocida influencer y su hija; un fuerte olor fue la clave

La comunidad brasileña, y en particular el mundo de las redes sociales, se encuentra conmocionado tras el hallazgo de la reconocida modelo e influencer Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija, Miana Sophya Santos, de 15 años, quienes fueron encontradas sin vida en su apartamento en Río de Janeiro.

Pese a este descubrimiento, las circunstancias de sus muertes, son desconocidas y las autoridades no han determinado la causa oficial de los decesos. El hallazgo tuvo lugar el jueves 9 de octubre en el apartamento que compartían, ubicado en la lujosa zona de Barra da Tijuca, al suroeste de Río de Janeiro.

Uno de los signos de alarma fue que los vecinos llamaron a las autoridades por un "olor inusual" o "fuerte olor", lo cual generó que las autoridades llegaran al lugar y descubrieran la impactante escena.

Ante la falta de respuesta, elementos del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro se vieron obligados a forzar la puerta de la vivienda para poder ingresar. Por lo que, encontraron los cuerpos sin vida de madre e hija en habitaciones separadas. Según los reportes, el cuerpo de Lidiane fue localizado en uno de los dormitorios, mientras que el de su hija Miana Sophya estaba en la sala. De acuerdo con información de los testigos y vecinos afirmaron que ambas llevaban aproximadamente cinco días sin ser vistas antes del macabro descubrimiento.



¿Quién era Lidiane Aline Lorenço?

Lidiane Aline Lorenço era una figura conocida en redes sociales, con más de 54.000 seguidores en Instagram. Además de su trabajo como modelo e ‘influencer’, la mujer de 33 años era también estudiante de medicina en una universidad privada de Río. En mayo de 2024, Lidiane había manifestado su entusiasmo por culminar sus estudios en medicina en sus redes sociales.

Por otro lado, Miana Sophya Santos, de 15 años, había llegado recientemente a Río de Janeiro para vivir con su madre. Ambas eran originarias de Santa Cecília, en el estado de Santa Catarina, donde ya han sido sepultadas, después de las correspondientes obras fúnebres.

De acuerdo con la Policía Civil y el examen forense inicial, no se han hallado signos de violencia ni indicios de agresión o robo en el lugar de los hechos. Aunque los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente.

La causa exacta de la muerte permanece incierta. Las autoridades ordenaron pruebas complementarias y mantienen la investigación abierta para esclarecer las misteriosas circunstancias que rodean este caso.