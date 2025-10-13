9 menores de edad fueron drogados y robados en reconocido centro comercial

La seguridad dentro de los centros comerciales vuelve a estar en la mira después de que Luz Andrea Echeverry, madre de uno de los jóvenes afectados, denunciara que 9 menores de edad habrían sido drogados y robados dentro del centro comercial Chipichape, según relató en un video publicado en su cuenta Instagram. La mujer hizo un llamado a las autoridades locales, recordando que sus hijos se encontraban en un espacio que debería ser seguro.

De acuerdo con la narración de Echeverry, tres hombres presuntamente les habrían echado una sustancia a los jóvenes mientras transitaban por el lugar, un hecho que evidencia que, incluso en entornos considerados seguros, los riesgos pueden estar presentes. La madre enfatizó que sus hijos no se encontraban de fiesta ni en la calle, sino dentro de un establecimiento que debería garantizar su protección.

Jóvenes sufren robo y pérdida de pertenencias tras presunto acto de drogadicción

Los adolescentes afectados tienen entre 14 y 16 años, según detalló Luz Andrea. Además de la intoxicación, los delincuentes habrían robado celulares, billeteras y, en algunos casos, accedido a cuentas bancarias de los jóvenes. Más allá de los objetos materiales, la madre destacó que lo más preocupante era la posibilidad de que sus hijos fueran secuestrados o lesionados durante el incidente.



“Es muy indignante dejar a un hijo dentro de un centro comercial donde se supone que van a estar bien… Mi llamado es a que ustedes hablen con sus hijos y no se confíen en nada”, afirmó Echeverry en su publicación.

La denuncia también señala la respuesta limitada de la seguridad del centro comercial, ya que según la madre, únicamente un guarda de seguridad atendió el caso. Incluso le habrían informado que no enviaban a la Policía hasta que no se presentara una denuncia formal en la Fiscalía, procedimiento necesario para acceder a las grabaciones de cámaras de seguridad y permitir la investigación.

Publicidad

Frente a este tipo de situaciones, es fundamental que las víctimas de robo en Colombia prioricen su seguridad personal y actúen rápidamente para minimizar los daños. En caso de hurto de celulares, es esencial contactar a la operadora para bloquear la línea y evitar usos fraudulentos. Cuando se trata de documentos de identificación o tarjetas bancarias, se debe notificar a las entidades correspondientes y a las autoridades para prevenir su uso indebido.

Publicidad

Finalmente, la formalización de la denuncia es clave, no solo para proteger los derechos de la víctima, sino también para que las autoridades puedan iniciar investigaciones y documentar patrones delictivos. Este proceso se puede realizar de manera virtual a través del sistema ¡A Denunciar! de la Policía Nacional y la Fiscalía, o de forma presencial en estaciones de policía o Unidades de Reacción Inmediata de la fiscalía general de la Nación.