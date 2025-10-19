Adolescente se quedó dormida mientras cargaba su celular; ocurrió lo peor

En Villa El Salvador, al sur de Lima, un hecho ha conmocionado a toda la comunidad venezolana residente en Perú. Una adolescente de 16 años perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica mientras cargaba su teléfono celular en su vivienda. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y, según las primeras versiones, la joven se habría quedado dormida con el dispositivo conectado.

De acuerdo con medios, la víctima, de nacionalidad venezolana, se encontraba sola en casa cuando ocurrió la descarga. Su padre, quien también vive en Perú y cuenta con ciudadanía venezolana, fue quien descubrió la escena horas después. Al ingresar a la habitación, encontró el cuerpo sin vida de su hija junto al teléfono completamente quemado, todavía enchufado al tomacorriente.

Las autoridades informaron que el incidente habría sido ocasionado por un cortocircuito en el cargador o por una posible explosión del dispositivo mientras estaba conectado. Vecinos del sector contaron que, durante la madrugada, escucharon un fuerte ruido y percibieron un olor a quemado proveniente de la vivienda, pero no imaginaron lo que realmente estaba ocurriendo.



Cuando el padre regresó al hogar y se percató de la tragedia, alertó de inmediato a las autoridades, sin embargo, denunció una demora considerable en la atención del caso. Algunos vecinos se concentraron frente a la sede de la Fiscalía para exigir la presencia de los funcionarios encargados de investigar lo sucedido.

“No es justo. La fiscalía está al costado y hemos tenido que rogar para que vengan. Las madres lloraban pidiendo ayuda”, relató una vecina al medio local América Noticias, visiblemente afectada por la demora de los equipos de investigación.

¿Culpa del teléfono o de las instalaciones eléctricas de la casa?

La protesta de los residentes llamó la atención de los medios de comunicación, quienes documentaron la indignación de la comunidad. Varias horas después de los reclamos, un grupo de peritos y agentes de la Fiscalía llegó finalmente al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias de rigor.

Los investigadores analizaron el estado del cargador, el enchufe y las condiciones eléctricas de la vivienda, intentando determinar si el accidente fue provocado por un fallo técnico del dispositivo o por una sobrecarga de energía. Aunque no se ha emitido un reporte oficial sobre la causa exacta, las primeras hipótesis apuntan a que el teléfono habría sufrido un sobrecalentamiento mientras la adolescente dormía, lo que generó una chispa que terminó siendo fatal.

Los restos de la menor fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Lima, mientras se adelantan los estudios que permitirán establecer con precisión lo que desencadenó el fatal desenlace.

