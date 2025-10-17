Leidy Benítez, la militar que perdió la vida al caer de un piso 18; su mamá habló

La tragedia que tiene en luto a una familia bogotana ocurrió al mediodía de este jueves 16 de octubre, cuando Leidy Vanessa Benítez Lobón, una joven militar de 24 años, cayó desde el piso 18 del edificio Urbin 48, ubicado en el barrio Torices, en Cartagena. El hecho, que se registró cerca de las 12:40 p. m., dejó a la mujer sin vida de manera inmediata.

Leidy, quien era oriunda de Bogotá, se encontraba en la ciudad desde el domingo anterior. Su mamá, Yuli Pabón, contó que ese día llegó a Cartagena para pasar unos días de descanso, pues estaba próxima a terminar su servicio militar el 30 de octubre. Sin embargo, lo que sería una visita temporal se convirtió en una tragedia que hoy tiene consternados a sus familiares y conocidos.

En conversación con El Universal, la madre de la joven relató que habló con su hija solo 15 minutos antes del suceso. “Ella me dijo que estaba bien, que todo marchaba normal. Nunca me imaginé que minutos después recibiría esa llamada que ninguna madre quiere”, expresó con evidente tristeza.



De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, la joven fue vista caminando por el pasillo del piso 18 antes de que ocurriera la caída. Los residentes del edificio quedaron impactados, y algunos grabaron videos que circularon rápidamente en redes sociales, donde se ve el despliegue de las autoridades en el lugar.

Leidy estaba a solo dos semanas de terminar su servicio en el Ejército Nacional, una etapa que ella misma describía como “de mucho esfuerzo y orgullo” según sus publicaciones en redes sociales. “Mi hija tenía sueños, quería seguir estudiando y salir adelante. Ella no tenía motivos para hacerse daño”, comentó su madre, quien asegura que la joven estaba motivada por nuevos proyectos personales.

Bogotana fallece al caer desde el piso 18 de un edificio /Foto: redes sociales

¿Leidy Benítez Forcejeó con alguien antes de caer?

Funcionarios de la Sijín y de la Policía Metropolitana de Cartagena fueron los encargados de realizar la inspección técnica del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones de Medicina Legal, donde se esperan los resultados de los análisis forenses. Por ahora, las autoridades están a la espera de declaraciones adicionales de testigos y del reporte oficial sobre las circunstancias exactas del hecho.

Mientras tanto, los allegados de Leidy se reunieron en Bogotá para rendirle homenaje y exigir claridad sobre lo ocurrido. En redes sociales, varios mensajes acompañan fotos de la joven con uniformes militares, destacando su disciplina y carisma.

La historia de Leidy Benítez, una mujer que sirvió al país y que estaba a punto de cerrar una etapa importante de su vida, sigue generando preguntas entre quienes la conocieron. Su mamá insiste en que la verdad debe salir a la luz y que su hija merece justicia y respeto en medio del dolor que atraviesan.

Advertencia: las imágenes que circulan sobre este hecho pueden resultar sensibles para algunos espectadores. Aunque no muestran el momento exacto de la caída, sí reflejan la magnitud del impacto y la conmoción de quienes presenciaron la escena.