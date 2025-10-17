Publicidad

Leidy Benítez, la militar que perdió la vida al caer de un piso 18; su mamá habló

Leidy Benítez, la militar que perdió la vida al caer de un piso 18; su mamá habló

Leidy Benítez, militar bogotana de 24 años, habló con su mamá 15 minutos antes de caer del piso 18 en Cartagena. Su familia no cree en la versión inicial de las autoridades.