Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE Y SUS LANZAMIENTOS
FALLECE GUSTAVO ANGARITA
GREEICY REAPARECE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Misterioso botón que está oculto en los brazos de las sillas; revelan para qué sirve

Misterioso botón que está oculto en los brazos de las sillas; revelan para qué sirve

Muchas personas se han preguntado para qué sirve el botón de algunas sillas de oficina tienen en el costado de los brazos. Aunque suele pasar desapercibido, este botón cumple una función importante.