Oficinas de Nu en Bogotá: horarios, direcciones y cómo funciona la atención

En Bogotá existen oficinas de Nu, una de las fintech más reconocidas en Colombia, pero no operan como una sucursal bancaria tradicional. Este detalle suele generar confusión entre los usuarios que buscan atención presencial.
Las instalaciones que tiene la compañía en la capital hacen parte de su estructura operativa y de gestión interna, mientras que la atención al cliente funciona de manera 100% digital y telefónica.
Actualmente, Nu Colombia cuenta con una dirección registrada en la ciudad:
La oficina está ubicada en una zona estratégica del norte de Bogotá, en medio de espacios modernos que buscan fomentar la colaboración de los equipos de trabajo.
A diferencia de un banco tradicional, Nu decidió no contar con sucursales físicas para la atención. La compañía busca simplificar procesos y eliminar la burocracia que caracteriza a muchas entidades. En vez de ventanillas o largas filas, todo el servicio está disponible las 24 horas por canales digitales y telefónicos.
La filosofía de Nu es mantener sus productos y servicios completamente digitales. Esto permite que sus clientes tengan acceso en cualquier momento y lugar, incluso en días festivos. Según la empresa, la ausencia de sucursales es una ventaja, ya que evita trámites presenciales y ahorra tiempo a los usuarios.
En lugar de oficinas de atención, Nu cuenta con un equipo especializado llamado Xpeers, quienes se encargan de resolver inquietudes y brindar soporte personalizado de manera digital o telefónica. Estos profesionales están capacitados para dar soluciones rápidas sin necesidad de papeleo ni jerarquías.
Nu ofrece diferentes canales de atención que funcionan de forma permanente:
Estos números aparecen en la tarjeta de crédito de la compañía y son los canales oficiales de comunicación.