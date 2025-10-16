Encuentran restos de Eileen Páez, la niña desaparecida hace más de un año en Tolima

Después de un año y medio de incertidumbre, el país conoció un desenlace que muchos temían: los restos hallados en una zona rural del Tolima pertenecen a Eileen Páez, la niña de dos años que desapareció en abril de 2024. La confirmación llegó por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, tras varios días de análisis forense que lograron determinar que los huesos encontrados sí correspondían a la pequeña.

El hallazgo se dio en un terreno entre las veredas Agua de Dios y El Cedral, en Roncesvalles, Tolima, lugar donde la menor fue vista por última vez. Desde entonces, su familia y las autoridades no cesaron en la búsqueda. La noticia fue confirmada por su abuela, Sonia Rodríguez, quien relató que fue contactada directamente por las autoridades para informarle que las pruebas de ADN habían coincidido.

“Que sí, que está ya comprobado que son los restos de la niña porque ya les tomaron la prueba de ADN y está confirmado”, contó la mujer con evidente tristeza, recordando a su nieta como una niña alegre, inteligente y llena de vida.



Eileen había desaparecido apenas dos meses después de mudarse con su madre y su padrastro desde Candelaria, Valle del Cauca, hasta el municipio tolimense. Según el testimonio inicial de los adultos, la pequeña se habría perdido mientras vigilaban los linderos de un potrero. Sin embargo, las versiones no convencieron del todo a los familiares de la niña ni a la comunidad local.

La abuela de Eileen fue una de las personas más insistentes en la búsqueda de respuestas. Según contó, ella había intentado obtener la custodia de la menor antes de su desaparición, pero no fue escuchada por las autoridades. “Fuimos a Fiscalía y Bienestar Familiar para impedir que se la llevaran, porque ya habían rumores sobre el comportamiento del señor, pero no nos escucharon”, señaló.

Descubren parte de un cuerpo en finca donde vivía Eileen Paz

El proceso de identificación fue llevado a cabo por Medicina Legal, que analizó los restos encontrados y realizó las pruebas de ADN necesarias para establecer la identidad. Aunque la Fiscalía aún no ha emitido un comunicado oficial, el alcalde de Roncesvalles, Edisson Grajales, confirmó que se encuentran a la espera de un informe completo y pidió celeridad en el proceso.

“Esperamos que las autoridades competentes, en este caso Medicina Legal y la Fiscalía, entreguen un reporte oficial en las próximas horas para esclarecer completamente este caso”, declaró el mandatario local.

¿Quién es el responsable de la muerte de Eileen Páez?

Actualmente, el padrastro de la menor, identificado como Brayan Estiven Lozano, está recluido en centro carcelario por un proceso relacionado con violencia intrafamiliar. Por su parte, la madre de Eileen permanece con detención domiciliaria mientras avanza la investigación por desaparición forzada, aunque todavía no se ha emitido una condena definitiva.

Las autoridades continúan recolectando información que permita reconstruir con exactitud qué ocurrió el día de la desaparición y si hubo participación directa o negligencia de alguno de los adultos responsables.

Desde que se confirmó la noticia, Sonia Rodríguez no ha dejado de insistir en que su nieta fue víctima de una situación que pudo evitarse. La mujer asegura que, aunque el hallazgo trae cierta paz, no descansará hasta que las autoridades aclaren lo ocurrido y se haga justicia por Eileen.

“Mi nieta era la alegría de la casa. Siempre decía que quería ver a su mamá y su abuela juntas. Ahora solo quiero que se sepa la verdad”, dijo la mujer en medio del dolor.El hallazgo de los restos de Eileen Páez cierra un capítulo de búsqueda, pero abre otro lleno de interrogantes sobre lo que realmente ocurrió en aquella finca rural de Roncesvalles. Mientras tanto, las autoridades continúan con el proceso judicial que mantiene a los principales implicados bajo vigilancia y con medidas restrictivas.