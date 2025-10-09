Así luce 'la niña más bella del mundo' a sus 24 años; sigue llamando la atención

Thylane Léna-Rose Blondeau se convirtió en una figura reconocida mundialmente hace casi dos décadas, cuando su rostro angelical, caracterizado por sus ojos azules, cabello rubio y tez clara, impresionó al público global.

Con tan solo cuatro años, o incluso tres, según otros reportes, Blondeau fue descubierta por un cazatalentos de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos. Poco después, su aparición en la portada de Vogue Enfants la consagró con el apodo de “la niña más bella del mundo”.

Hoy, con 24 años, la joven francesa ha vuelto al centro de atención. Recientemente, fue vista y fotografiada disfrutando del desfile de Miu Miu durante la Semana de la Moda en París, un evento que no solo reafirmó su vínculo con la industria, sino que también puso su imagen bajo la lupa.

Uno de los aspectos que generó más conversación fue el cambio visible en su apariencia. Blondeau dejó atrás la cabellera rubia que la identificó en su infancia. Ahora opta por lucir morena, una renovación de imagen que se percibe "muy fresca".



Si bien este cambio no es reciente (la última vez que fue vista completamente rubia fue en 2022, y en 2024 experimentó con mechones oscuros y claros), su look actual en París se convirtió en tema viral.

A pesar de que su carrera comenzó en el modelaje de alta gama para firmas como Dolce & Gabbana, L’Oréal y Chanel, hoy Blondeau ha diversificado su rol. Sigue vinculada al entretenimiento y la moda, pero se desempeña principalmente como diseñadora y empresaria.

La joven ha fundado su propia marca de ropa, Heaven May, con la que busca expresar una identidad más adulta y distanciarse del apodo infantil.

Adicionalmente, lanzó su propia línea de cuidado capilar llamada Enalhyt. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de seis millones de seguidores, no duda en promocionar sus productos. En sus propias palabras, ella insiste en ser vista como “una persona que trabaja y que ha crecido”, y no solo como “una cara bonita”.

El regreso de Blondeau a la pasarela reavivó los persistentes rumores sobre presuntas cirugías estéticas en su rostro. Ante la atención mediática y los comentarios, particularmente sobre supuestos cambios en sus labios, la modelo respondió de forma contundente en sus redes sociales.

Blondeau manifestó estar “cansada de estos comentarios”, y enfatizó que “nunca me he tocado nada”. Reconoció que en la actualidad muchas personas jóvenes se realizan procedimientos estéticos a temprana edad, pero aseguró que en su caso, las comparaciones y suposiciones sobre su rostro se arrastran desde que tenía 10 años.

Ella atribuye los cambios visibles a factores naturales, como el paso del tiempo, y al uso de maquillaje:

“Solo porque use delineador o labial no significa que me haya hecho algo... En algún momento hay que parar con eso”. Su postura ha encontrado apoyo en colegas del medio, quienes comprenden la presión que enfrentan las figuras públicas desde la infancia.

Más allá de los flashes de la moda, Blondeau ha utilizado su notoriedad para abordar temas serios de salud femenina. En 2021, la modelo reveló que debió ser operada en dos ocasiones por complicaciones derivadas de quistes ováricos.

Relató que en 2020 ingresó a urgencias tras el estallido de un quiste en su abdomen. Meses después, volvió a sentir dolor intenso. Tras consultar a varios especialistas, se le detectó un quiste de 5,6 centímetros que requirió una nueva intervención quirúrgica inmediata.

A partir de esta experiencia, Blondeau promueve la atención médica preventiva y el autocuidado, dejando un mensaje crucial a sus seguidores:

“Cuando tu cuerpo duele, no lo ignores. Hay que buscar respuestas hasta encontrar el problema”. La joven insiste en que las molestias leves no deben dejarse pasar y alienta a buscar múltiples opiniones médicas hasta obtener un diagnóstico.

Hoy, Thylane Blondeau sigue generando admiración en redes sociales. La joven que asombró al mundo con su belleza infantil se ha consolidado como una mujer que defiende su autonomía, su cuerpo y sus proyectos personales, trascendiendo la etiqueta de "la niña más bella del mundo".

