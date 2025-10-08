Aparece video de policía que le quitó la vida a ladrón en plena Av. 68 de Bogotá

Un nuevo caso de fleteo se registró en la Av. 68 con Avenida Primero de Mayo, localidad de Puente Aranda, Bogotá, cuando un hombre que pertenece a la Policía Nacional resultó víctima de un intento de robo mientras caminaba por la acera.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 9:45 de la mañana del sábado 4 de octubre. En un video que circula en redes sociales, captado por cámaras de seguridad de la zona, se observa que el uniformado caminaba tranquilamente cuando un hombre se le acercó por detrás y lo amenazó con un arma de fuego. Otro sujeto lo esperaba en una motocicleta para facilitar la huida tras el hurto.

Momento exacto del enfrentamiento en plena Av. 68

El uniformado reaccionó en legítima defensa y desenfundó su arma. Uno de los presuntos delincuentes recibió el disparo y falleció en el lugar, mientras que el conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. En el video posterior al intento de hurto, se ve al conductor tendido en el suelo y al otro individuo, quien portaba chaqueta negra con blanco, sin vida.



El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó:

"En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona. En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial."

El policía afectado también sufrió una herida de bala en la clavícula, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Su estado de salud se mantiene estable según información de las autoridades.

El caso fue remitido al CTI de la Fiscalía General de la Nación y actualmente se encuentra bajo investigación. Las autoridades analizan las grabaciones y los testimonios para determinar con precisión la secuencia de los hechos y esclarecer responsabilidades.