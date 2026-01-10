Mujer denuncia a hombre en pleno vuelo de Avianca; la besó mientras dormía

Una situación incómoda y alarmante ocurrida en un vuelo internacional de Avianca terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. Una mujer denunció que fue víctima de acoso mientras viajaba en un avión con destino a Boston, un hecho que, según su testimonio, ocurrió cuando se encontraba dormida durante el trayecto nocturno.

El caso salió a la luz luego de que una cuenta en la red social X compartiera el relato de la pasajera, quien aseguró que un hombre desconocido, que viajaba a su lado, se le acercó mientras dormía y la besó sin que ella se diera cuenta de inmediato. La mujer despertó al sentir contacto en su rostro y, al notar lo que estaba pasando, reaccionó de forma inmediata.

De acuerdo con la versión difundida, el vuelo correspondía al AV222 con destino a Boston. Tras el incidente, la pasajera informó lo sucedido a una integrante de la tripulación. En redes sociales, la cuenta que hizo pública la denuncia afirmó que la respuesta inicial no fue la esperada, lo que generó molestia y una ola de comentarios de rechazo por parte de otros usuarios.

Las publicaciones incluyeron un video grabado después de lo ocurrido. Aunque las imágenes no muestran el momento exacto del hecho denunciado, sí reflejan el ambiente posterior al reclamo dentro del avión. En el material se observa a un hombre con sudadera gris y una letra roja, señalado en redes como la persona involucrada, aunque no se presentan más detalles sobre su identidad.

Avianca se pronuncia tras episodio de acoso

Ante la difusión del caso, Avianca se pronunció oficialmente. La aerolínea confirmó que tuvo conocimiento del reporte y que, una vez informada de la situación, estableció contacto directo con la pasajera para iniciar una revisión interna. En un mensaje conocido públicamente, la compañía señaló que el proceso se adelanta de manera prioritaria y que la mujer será informada sobre cualquier avance.

En comunicaciones atribuidas a la aerolínea, Avianca aseguró que rechaza cualquier comportamiento que afecte la tranquilidad de los pasajeros y reiteró su política de Cero Tolerancia frente a conductas que vulneren los derechos de quienes viajan en sus aviones. También indicó que se encuentra evaluando el manejo del caso y la aplicación de sus protocolos internos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el resultado de la revisión ni sobre posibles medidas adoptadas frente al pasajero señalado. Tampoco se ha informado si el caso fue trasladado a instancias externas o si hubo algún procedimiento adicional tras el aterrizaje del vuelo.