Avión de Latam se incendió antes de despegar con pasajeros a bordo; videos impactantes

El susto de la noche del miércoles 4 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos fue mayúsculo: un avión Airbus A320 de Latam Airlines se incendió con pasajeros a bordo justo antes de despegar rumbo a Porto Alegre.

Según comunicó la propia aerolínea, el fuego se originó por una carretilla elevadora de equipaje y rápidamente se propagó al avión, llenando la cabina de humo y activando de inmediato los protocolos de seguridad. La situación obligó a evacuar a los 159 pasajeros de forma controlada y eficiente.

Personal entrenado para emergencias aeroportuarias intervino de inmediato, guiando a los pasajeros primero por el puente de embarque y luego por las rampas de evacuación. Afortunadamente, no se reportaron heridos, y el incendio fue contenido rápidamente gracias a la rápida reacción del equipo del aeropuerto y la tripulación de Latam.

La aerolínea, consciente del impacto que este incidente podría tener en la experiencia de viaje, informó que brindó asistencia integral a los afectados. Todos los pasajeros serían reacomodados en vuelos posteriores, asegurando que pudieran llegar a su destino con la menor afectación posible.

En una actualización oficial publicada el 5 de diciembre, Latam confirmó que 159 pasajeros llegaron a Porto Alegre a las 2:54 a. m. Los 10 pasajeros restantes fueron reubicados en vuelos alternos o transportados por vía terrestre, garantizando que nadie quedara sin solución de viaje.

Imágenes dentro del avión causaron pánico

El incendio generó momentos de tensión entre quienes se encontraban a bordo, pero la coordinación entre la aerolínea y los equipos de seguridad del aeropuerto evitó una situación que pudiera haber escalado. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la intervención del personal y el humo denso que cubría parcialmente la aeronave mientras se completaba la evacuación.

Latam Airlines aseguró que investigará a fondo las causas del incendio y reforzará las medidas preventivas para que incidentes como este no se repitan. La compañía recordó que el origen del fuego fue externo al avión, iniciado por la carretilla elevadora de equipaje, un equipo que opera de manera habitual en la zona de carga y que ahora será objeto de revisión y control más estricto.