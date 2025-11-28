Avianca suspende vuelos y deja en tierra gran parte de su flota: opciones para los viajeros

Avianca confirmó una noticia que prendió las alarmas entre miles de pasajeros: más del 70 % de su flota A320 deberá quedarse temporalmente en tierra, luego de que Airbus notificara la necesidad de realizar una actualización urgente de software. La instrucción obliga a que los aviones entren a mantenimiento apenas regresen a sus bases, generando afectaciones inmediatas en la programación de vuelos.

La aerolínea anticipó que esta situación generará disrupciones importantes durante los próximos diez días, especialmente en rutas de alta demanda. Aunque los equipos técnicos ya trabajan de la mano con Airbus, la compañía aclaró que el proceso es obligatorio y no puede posponerse.

A través de un comunicado, Avianca lanzó una noticia que cayó como baldado de agua fría para quienes planeaban viajar en plena temporada de celebraciones: la aerolínea suspendió la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre, mientras realiza una actualización urgente de software en una gran parte de su flota.

A esto se suma otra decisión operativa relevante: Avianca suspendió la venta y la operación de vuelos desde y hacia Venezuela, siguiendo la instrucción del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Esto impacta a viajeros con tiquetes confirmados en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá.

Ante los dos frentes operativos, la aerolínea publicó una serie de alternativas para quienes resulten afectados. Antes de entrar en detalles, Avianca dejó clara una recomendación principal:

los pasajeros deben estar muy pendientes del correo electrónico registrado en su reserva, porque allí llegará la información personalizada sobre los pasos a seguir, cambios aprobados y actualizaciones del itinerario.

Opciones para pasajeros afectados por la suspensión en la ruta con Venezuela

Avianca dio a conocer varias medidas de protección para quienes tenían vuelos confirmados:



Reembolso automático para pasajeros Bogotá–Caracas–Bogotá sin conexiones.

sin conexiones. Reembolso del tramo afectado para quienes tienen conexiones en el mismo tiquete, con la posibilidad de solicitar devolución total del itinerario.

Opción de viajar hacia o desde Cúcuta con condiciones especiales, permitiendo conexión terrestre hacia territorio venezolano.

Avianca suspende vuelos y deja en tierra gran parte de su flota

La compañía recordó que estos ajustes pueden gestionarse desde:

sitio web avianca.com

aplicación móvil

Contact Center

oficinas de venta

aeropuertos

agencias de viaje (si el tiquete fue adquirido por ese canal)

Avianca también reiteró que espera retomar vuelos hacia Venezuela cuando las condiciones regulatorias lo permitan.

Impacto de la actualización obligatoria en la flota A320

La notificación enviada por Airbus tomó por sorpresa al sector aéreo. El fabricante aclaró que varios modelos A320 alrededor del mundo deben recibir una actualización inmediata de software, por lo que deben permanecer en tierra mientras se completan las labores técnicas.

Avianca, al verse directamente afectada, explicó que trabajará para reorganizar la operación diaria, priorizar conexiones y reducir cancelaciones, pero admitió que no podrá evitar retrasos ni modificaciones de itinerarios.

Para manejar esta contingencia, la aerolínea indicó que todos los viajeros recibirán instrucciones personalizadas:



Cambios automáticos de itinerario, dependiendo de la disponibilidad de flota.

Opciones de reacomodación en otras rutas.

Reembolsos cuando aplique, según el tipo de tiquete o si el usuario no desea continuar con el viaje tras la modificación.

De nuevo, la clave es revisar los mensajes enviados al correo, pues allí llegará la notificación oficial de cualquier ajuste.

Avión de Avianca, imagen de referencia Foto: AFP

Cómo consultar el estado de tu vuelo Avianca

Mientras se ejecuta la actualización ordenada por Airbus, la aerolínea habilitó sus canales para que los usuarios puedan revisar cambios en tiempo real:



Estado de vuelo en avianca.com

App móvil Avianca

Línea de atención disponible para los viajeros que requieran reacomodación urgente

Mostradores en aeropuertos, recomendados para quienes ya están en desplazamiento

Avianca continúa trabajando para mantener su operación con el resto de la flota disponible, mientras las aeronaves A320 avanzan en el proceso técnico exigido por el fabricante.

