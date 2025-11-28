Noche de grandes descuentos: así será Bogotá Despierta junto al Black Friday

Este viernes 28 de noviembre de 2025, la ciudad de Bogotá vivirá una jornada especial que combina dos eventos clave del comercio: Bogotá Despierta y Black Friday.

La iniciativa busca extender los horarios de atención en cientos de establecimientos y ofrecer descuentos atractivos que marcan el inicio de la temporada navideña.

¿Qué ofrecen el Black Friday y Bogotá Despierta?

Según lo anunciado por la organización, muchos comercios de la capital abrirán sus puertas en horarios extendidos, algunos hasta las 11:00 p.m. o más, con la intención de facilitar las compras y evitar aglomeraciones típicas de temporada.



Las ofertas cubrirán varios sectores: vestuario, calzado, juguetería, tecnología, artículos para el hogar y ocio, turismo, entre otros. En algunos casos, los descuentos podrían superar el 60%.



En ciertos locales, las rebajas ya comenzaron y se extenderán durante todo el fin de semana, con posibilidad de continuar hasta el lunes con el evento conocido como Cyber Monday.

Según estimaciones del gremio comercial Fenalco Bogotá Cundinamarca, entre el 15 % y 25 % de las compras navideñas en la ciudad podrían concentrarse en esta jornada, lo que evidencia la relevancia de estos eventos en el calendario comercial.

Para los negocios, esta combinación de descuentos y horarios amplios representa una oportunidad estratégica de incrementar ventas, liquidar inventario y atraer un público amplio que busca adelantar compras navideñas.

La apertura de establecimientos de manera extendida busca impulsar la economía local, al mismo tiempo que ofrece a los ciudadanos más opciones de gasto fuera del horario tradicional.

Por su parte, muchos consumidores aprovechan esta fecha para adquirir regalos, artículos de uso personal o doméstico y adelantar compras de fin de año. Los descuentos en tecnología, moda, hogar y productos turísticos suelen ser los más demandados.

Recomendaciones para aprovechar el Black Friday y Bogotá Despierta

Se recomienda planear con anticipación las compras, definir un presupuesto, revisar precios antes de la jornada y comparar ofertas para asegurarse de que los descuentos sean reales.

También se sugiere verificar que las tiendas físicas u online sean confiables, preferir métodos de pago seguros y guardar comprobantes de compra en caso de cambios o devoluciones.

Para quienes prefieren ir a tiendas físicas, Bogotá Despierta ofrece la ventaja de horarios ampliados, lo que permite hacer las compras sin tanta prisa ni las aglomeraciones tradicionales de fin de año.

