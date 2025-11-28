Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
DUA LIPA EN BOGOTÁ
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Noche de grandes descuentos: así será Bogotá Despierta junto al Black Friday

Noche de grandes descuentos: así será Bogotá Despierta junto al Black Friday

Una nueva jornada de compras con horarios extendidos y fuertes descuentos se vivirá este viernes, en una apuesta que busca dinamizar el comercio y atraer a miles de compradores en la capital.

Black Friday y Bogotá Despierta
Black Friday y Bogotá Despierta una noche de descuentos y compras
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

Este viernes 28 de noviembre de 2025, la ciudad de Bogotá vivirá una jornada especial que combina dos eventos clave del comercio: Bogotá Despierta y Black Friday.

La iniciativa busca extender los horarios de atención en cientos de establecimientos y ofrecer descuentos atractivos que marcan el inicio de la temporada navideña.

Puedes leer: Aerolíneas lanzan ofertas fuertes por Black Friday: vuelos baratos desde $70.000

¿Qué ofrecen el Black Friday y Bogotá Despierta?

Según lo anunciado por la organización, muchos comercios de la capital abrirán sus puertas en horarios extendidos, algunos hasta las 11:00 p.m. o más, con la intención de facilitar las compras y evitar aglomeraciones típicas de temporada.

Las ofertas cubrirán varios sectores: vestuario, calzado, juguetería, tecnología, artículos para el hogar y ocio, turismo, entre otros. En algunos casos, los descuentos podrían superar el 60%.

Te puede interesar

  1. black friday descuentos increibles.jpg
    Descuentos en Black Friday
    Imagen creada con IA
    Economía

    Black Friday: Falabella y Alkosto lanzan descuentos de hasta el 73 % en tecnología y más

  2. Juguetería con descuentos del 75% para regalos de Navidad
    Juguetería con descuentos del 75% para regalos de Navidad
    /Foto: IA (imagen referencial)
    Información de servicio

    Juguetería sorprende con descuentos de hasta el 70% para regalos de Navidad

En ciertos locales, las rebajas ya comenzaron y se extenderán durante todo el fin de semana, con posibilidad de continuar hasta el lunes con el evento conocido como Cyber Monday.

Según estimaciones del gremio comercial Fenalco Bogotá Cundinamarca, entre el 15 % y 25 % de las compras navideñas en la ciudad podrían concentrarse en esta jornada, lo que evidencia la relevancia de estos eventos en el calendario comercial.

Para los negocios, esta combinación de descuentos y horarios amplios representa una oportunidad estratégica de incrementar ventas, liquidar inventario y atraer un público amplio que busca adelantar compras navideñas.

Publicidad

La apertura de establecimientos de manera extendida busca impulsar la economía local, al mismo tiempo que ofrece a los ciudadanos más opciones de gasto fuera del horario tradicional.

Por su parte, muchos consumidores aprovechan esta fecha para adquirir regalos, artículos de uso personal o doméstico y adelantar compras de fin de año. Los descuentos en tecnología, moda, hogar y productos turísticos suelen ser los más demandados.

Te puede interesar

  1. Viajes Black Friday - imagen de referencia
    Viajes Black Friday - imagen de referencia
    Foto: Lexica
    Economía

    Descuentos de Black Friday en Colombia: tiquetes, hoteles y más para tus vacaciones

  2. Black Friday: conoce el origen de esta celebración
    Black Friday: conoce el origen de esta celebración
    /Foto: Getty Images
    Información de servicio

    ¿Qué significado tiene el Black Friday y dónde surgió? Es mucho más antiguo de lo que crees

Publicidad

Recomendaciones para aprovechar el Black Friday y Bogotá Despierta

Se recomienda planear con anticipación las compras, definir un presupuesto, revisar precios antes de la jornada y comparar ofertas para asegurarse de que los descuentos sean reales.

También se sugiere verificar que las tiendas físicas u online sean confiables, preferir métodos de pago seguros y guardar comprobantes de compra en caso de cambios o devoluciones.

Puedes leer: Los trucos definitivos para conseguir vuelos baratísimos en Black Friday

Para quienes prefieren ir a tiendas físicas, Bogotá Despierta ofrece la ventaja de horarios ampliados, lo que permite hacer las compras sin tanta prisa ni las aglomeraciones tradicionales de fin de año.

Mira también: Nequi se cae en pleno Black Friday y dejó a más de uno varado

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Black Friday

Bogotá

Descuentos