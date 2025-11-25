Los trucos definitivos para conseguir vuelos baratísimos en Black Friday

Con la llegada del Black Friday, muchas personas aprovechan las ofertas para planear sus viajes. Este año se han visto tarifas realmente bajas en rutas domésticas en Colombia, lo que despierta el interés de quienes buscan viajar con presupuesto limitado.

Entre las rutas destacadas está Bogotá–Medellín, con pasajes desde 99.630 pesos ofrecidos por aerolíneas de bajo costo.

¿Cómo comprar vuelos baratos en Black Friday?

Para sacarle el mayor provecho a estas ofertas, es clave aplicar una serie de tácticas que viajeros expertos recomiendan con frecuencia. A continuación están las más efectivas y por qué funcionan:



Usar metabuscadores confiables: herramientas como Google Flights o Skyscanner permiten comparar precios entre múltiples aerolíneas, rutas y filtros como escalas, equipaje u horarios. Esto ayuda a encontrar opciones más rápidas y económicas sin revisar página por página.



Comprar en la madrugada o días de menor demanda: muchos viajeros aseguran que han encontrado mejores precios reservando en la madrugada o en horarios poco comunes. La razón es simple: hay menos personas buscando tiquetes, lo que reduce la competencia por las tarifas más bajas.

Evitar temporada alta: reservar fechas que estén por fuera de vacaciones escolares, Navidad, Año Nuevo o Semana Santa suele garantizar precios mucho más económicos. La alta demanda hace que las aerolíneas aumenten sus tarifas, por lo que buscar fechas intermedias es una ventaja.

Ser flexible con fechas y rutas: mover la salida o llegada por uno o dos días puede generar diferencias grandes en el precio final. También ayuda considerar aeropuertos alternos o vuelos con escala, ya que estos suelen ser más baratos que las rutas directas.

Comparar siempre antes de pagar: muchos descuentos pueden parecer atractivos, pero al revisar en detalle incluyen costos ocultos como equipaje, tasas adicionales o restricciones en cambios. Verificar cada ítem antes de pagar evita sorpresas y asegura que realmente estés ahorrando.



¿Por qué Black Friday es una buena oportunidad?

Durante esta temporada, las aerolíneas y plataformas de viajes lanzan promociones masivas con el fin de atraer viajeros antes de las vacaciones de fin de año. En 2025, varias compañías están ofreciendo rutas nacionales a precios muy bajos, aprovechando que muchos quieren planear viajes sin gastar demasiado.

Además, muchos colombianos prefieren comprar en esta fecha porque las tarifas aún no se han disparado por la temporada alta, lo que convierte el Black Friday en una ventana ideal para asegurar pasajes económicos.

Recomendaciones al comprar en Black Friday

Si vas a aprovechar estas ofertas ten en cuenta lo siguiente:

