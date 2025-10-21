Estos son los mejores días para comprar tiquetes aéreos económicos; fechas y horas

Comprar un tiquete de avión por el precio más bajo posible puede parecer una misión demasiado compleja, pero existen algunos métodos y tips que pueden ser útiles al momento de comprar y poder llegar al destino deseado a un costo más barato.

Al momento de comprar hay que tener en cuenta diferentes factores que te pueden ayudar a conseguir los boletos de manera más sencilla y económica.

¿Cuál es el mejor día para comprar tiquetes aéreos?

Según el metabuscador de vuelos Skyscanner, el domingo es el día en el que, en general, se pueden encontrar tarifas más bajas para vuelos tanto nacionales como internacionales. La razón principal es que ese día “hay menos presión de compra por parte del público corporativo y más disponibilidad en las tarifas dinámicas de las aerolíneas”.



Esto significa que, al haber menos competencia de los viajeros que suelen pagar precios más altos, como los de negocios, también menos cambios frecuentes en las tarifas, las aerolíneas pueden ofrecer precios un poco más altos o menos ajustados.



Además, se menciona que la mejor hora para reservación estaría entre las 5:00 a.m. y 10:00 a.m.; en ese lapso, el tráfico de usuarios en las páginas de aerolíneas es más bajo, lo cual se traduce en menor competencia por los asientos.



¿Con cuánto tiempo de anticipación es recomendable reservar un tiquete aéreo?

Otra pieza clave del rompecabezas es el “cuándo reservar”, el artículo señala que el momento ideal varía según tipo de vuelo y temporada:



Para vuelos nacionales: se recomienda reservar con 30 a 45 días de anticipación

lo ideal es entre 60 y 90 días antes del vuelo de ida. Y si se trata de viajes en temporada alta (vacaciones, festividades, etc.): podría ser necesario realizar la compra hasta con 4 meses de anticipación.

Estos plazos reflejan una mezcla de estrategia y realidad del mercado, por un lado, si esperas demasiado bajas las tarifas podrían elevarse por la demanda y por otro lado, reservar excesivamente pronto tampoco garantiza el mejor precio, pues las aerolíneas ajustan dinámicamente en función de la demanda.

¿Qué condiciones debo tener en cuenta al momento de comprar un tiquete aéreo?

Cuando se aproxima vacaciones de mitad de año, diciembre u otras fechas de alta demanda, los precios tienden a subir simplemente porque más personas están buscando volar, lo que quiere decir, que incluso si compras en domingo por la mañana y con la anticipación adecuada, si el destino está en temporada alta, la tarifa puede no ser tan económica como en temporada baja.

También se destaca que las aerolíneas suelen lanzar promociones temporales ya sea por destino o aniversario, que pueden ofrecer tarifas interesantes fuera de los patrones habituales.

