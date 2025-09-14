Paso a paso para crear fotos polaroid con tu ídolo favorito usando IA; una tendencia viral

Publicidad
La fiebre por las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) no parece tener fin, y la última tendencia que conquistó plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram son las fotos estilo Polaroid en las que los usuarios aparecen junto a sus celebridades favoritas.
Estas creaciones, que simulan encuentros íntimos, románticos o amistosos, sorprenden por su autenticidad y una estética vintage que evoca recuerdos reales.
Lo que hace que estas "Polaroids virtuales" sean tan llamativas es un nivel de realismo inédito, haciendo que parezcan recuerdos genuinos que podrían haber sido capturados en la vida real.
Este salto en la calidad se atribuye a avances significativos en la IA, especialmente la tecnología "Nano Banana" de Google, integrada en el modelo Gemini 2.5 Flash Image, que fue lanzada en agosto.
Esta potente herramienta de Google es capaz de generar imágenes hiperrealistas en cuestión de segundos, y lo mejor de todo es que su acceso es gratuito, requiriendo únicamente una cuenta de Google para iniciar sesión.
Gemini funciona como una herramienta de inteligencia artificial generativa, diseñada para procesar y responder a instrucciones en lenguaje natural, transformando descripciones textuales —conocidas como "prompts"— en detalladas escenas visuales.
Es su capacidad para interpretar estos comandos específicos, combinando la apariencia de las personas, el fondo, la iluminación y el estilo visual, lo que permite obtener resultados tan convincentes.
Unirse a esta moda viral es más sencillo de lo que parece, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Aquí te mostramos cómo crear tu propia foto Polaroid con un famoso:
Para perfeccionar tu creación y lograr la imagen ideal, considera estos consejos:
Aunque esta tendencia es una forma creativa y divertida de interactuar con la tecnología, es crucial ser consciente de los riesgos. Al subir imágenes personales a plataformas de inteligencia artificial, existe la posibilidad de usos no deseados como la suplantación de identidad o la creación de deepfakes.
Por ello, expertos en ciberseguridad recomiendan pensar cuidadosamente antes de compartir estas imágenes en línea. Además, se aconseja señalar siempre que la imagen ha sido generada por inteligencia artificial para mantener la transparencia y evitar confusiones.
Más allá de Gemini, plataformas como Grok también permiten experimentar con la generación de imágenes, invitando a los usuarios a explorar diversas herramientas y estilos.
Esta popular tendencia no solo fusiona la nostalgia del estilo Polaroid con el deseo de los fans de "compartir" un momento con sus ídolos, sino que también subraya el creciente impacto de la IA en la personalización de contenidos digitales y las ilimitadas posibilidades creativas que ofrece.
