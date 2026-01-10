Yeferson Cossio habla por primera vez sobre sus problemas cardíacos: “¿De qué sirve?”

Yeferson Cossio ha mantenido en vilo a sus seguidores debido a los constantes problemas de salud que tiene, tanto es así que volvió a subir una publicación en donde se muestra en una camilla de hospital de nueva cuenta, tras sufrir una recaída en la falla cardiaca a mediados de diciembre.

Tanto es así que este viernes 9 de enero el creador de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el hospital tras sufrir su falla cardiaca, donde también hizo una reflexión sobre este momento que se encuentra viviendo y cómo esto llegó a preocupar a su familia.

Según comentó en el video compartido por medio de su cuenta segundaria de Instagram, Yeferson Cossio mencionó que mientras se encontraba en la camilla del hospital pasaron por su cabeza varias cosas, donde llegó a pensar en la forma que le exigía a su cuerpo para lograr cumplir con sus compromisos y planes de sus amigos.



Durante su confesión afirmó que su falla cardiaca radica en su falta de descanso, al punto que esté dejaba de descansar para poder cumplir con los compromiso que tenía con amigos o laborales, dado que por estos últimos dependen sus ingresos actuales.

“¿De qué sirve ser tan buena onda? ¿de buena gente? ¿de cumplirles a todos? Porque así no pueda dormir yo les cumplo, yo no dejo tirado a nadie: que un cumpleaños, que una fiesta… vamos, ¿Qué tengo trabajo? No importa, no duermo por hacerlo. ¿De qué sirve todo eso si me está quitando la vida”, destacó el creador de contenido en su cuenta.

¿Qué va a pasar con Yeferson Cossio?

Después de realizar la reflexión sobre su problema cardiaco, el creador de contenido también explicó que tomó la decisión de bajarle la intensidad a su rutina diaria para poder descansar el tiempo que requiere su cuerpo, pese a eso no va a dejar de asistir a fiestas debido a que estas forman parte de su trabajo.

“Entonces ahí ya decidí cambiar, no es que no me vayan a ver en fiestas: es mi trabajo, voy a ir, no me voy a emborrachar, voy a dormir como una persona decente”, explicó Yeferson Cossio en su cuenta secundaria.

Dicha promesa la comenzó a cumplir el creador de contenido que en una fiesta que asistió en Cartagena en los últimos días del 2025, rechazó la invitación de una persona para beber una alcohol. Por lo que sus seguidores esperan que el creador de contenido sea fiel a su palabra y cambie su estilo de vida.