El hombre que ganó la lotería pero sigue pobre: “Tengo pruebas de que jugué y gané”

Uno de los sueños que tienen las personas es poder ganar la lotería. Sin embargo, para Javier Zapata esto se convirtió en una pesadilla, debido a que no ha podido reclamar su millonario premio después de 7 años de comprar el tiquete ganador.

Javier Zapata es un campesino del sur de Chile que desde el año 2018 busca demostrar ante la justicia que ganó el premio mayor de Kino, una de las loterías más importantes de este país. Su caso cobró cierta relevancia al punto que Netflix realizó un documental con el nombre ‘Millonario’, que cuenta esta historia.

¿Por qué Javier Zapata no puede reclamar el dinero de la lotería?

Todo inició en marzo del 2018, cuando Kino anunció que una persona ganó el histórico premio de 2.5 millones de dólares de la época, pero que nadie apareció para reclamar el premio. Recientemente el medio W Radio se comunicó con Javier Zapata para conocer su versión.



En la entrevista con este medio Javier contó que en abril de ese mismo año él verificó que había comprado el billete ganador y trató de reclamar el premio. Lastimosamente, el tiquete estaba deteriorado debido a que permaneció cerca a la estufa, lo que provocó que se despegará de una libreta partes del papel y terminará todo manchado al punto de ser ilegible.

“El cartón mostrado por el señor Zapata está severamente deteriorado, lo que impidió su validación técnica y documental”, afirmó la lotería en su momento. Por lo cual, Javier Zapata desde el 2018 está intentado demostrar que él es el ganador del premio, incluso en 2022 presentó una demanda contra la Kino, pero fue rechazada.



¿Qué otro problema tuvo Javier Zapata?

Para complicar la situación, la lotería en su momento anunció que otra persona apareció para obtener el premio. Sin embargo, Javier explicó a El Comercio que él seguirá peleando en los tribunales y que una de las pruebas más fuertes que tiene es que a la señora que vendió el boleto ganador le dieron un premio.

En su entrevista con W Radio afirmó que: "Tengo pruebas de que jugué y gané el premio, la hora, el día, el año, la fecha, los números ganadores están completos, entonces es muy poco por lo que la Lotería dijo que no era el ganador.”

Javier Zapata también mencionó que en el caso de recibir el premio compraría una casa para tener una vida tranquila con su familia y no lo malgastaría, sino lo ahorraría en un banco para su futuro.

