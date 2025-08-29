VIDEO: Vigilante rompe en llanto al no poder ir al entierro de su hijo; le negaron permiso

Un guardia de seguridad en Mixco, Guatemala, vivió uno de los momentos más desgarradores de su vida: la muerte de su hijo durante una cirugía. Lo más indignante es que, pese a recibir la noticia mientras cumplía su turno en la Despensa San Francisco, no le permitieron salir para despedirse de él antes de terminar su turno.

Según se dice, la empresa le negó el permiso argumentando que no había personal disponible para cubrir su puesto y por ser un cargo de vigilancia no podría ausentarse sin que alguien lo remplace.

Testigos relataron que el hombre, entre lágrimas y con el alma rota, tuvo que permanecer en su lugar de trabajo con su uniforme puesto, intentando contener el llanto. Para empeorar la situación, se dice que también le rechazaron un adelanto de 200 quetzales que había solicitado para cubrir gastos fúnebres.

El caso generó indignación en redes sociales y reabrió el debate sobre las condiciones laborales y la falta de humanidad en algunos entornos de trabajo. Organizaciones y ciudadanos calificaron lo sucedido como un acto “inhumano, indignante y cruel”, y pidieron la implementación de políticas más humanas que prioricen la dignidad y el bienestar de los trabajadores en momentos críticos.

Lee más: Mujeres se agarran de las 'mechas' por una silla en bus de TransMilenio; quedó en video

La historia se hizo viral después de que se publicara un video en TikTok donde se ve al guardia llorando desconsoladamente. El clip superó los 4 millones de reproducciones en pocas horas y despertó una ola de solidaridad. Algunas personas incluso le llevaron víveres, aunque el hombre no quiso dar su nombre ni número de contacto.

Publicidad

En las publicaciones que acompañan el video se menciona que el menor había sido operado, aunque no se detallan las causas. Sin embargo, en las últimas horas surgieron dudas sobre la veracidad de la historia. Algunos usuarios en redes sociales señalan que el guardia podría haber fingido la muerte de su hijo para recibir ayuda económica, lo que ha generado un nuevo debate entre quienes lo defienden y quienes lo critican.

Publicidad

¿empresa puede negar permiso ante muerte de un hijo?

En Colombia, una empresa no puede impedirte asistir al funeral de un hijo, ya que la ley garantiza el derecho a una licencia por luto remunerada de cinco (5) días hábiles, según la Ley 1280 de 2009 y el Código Sustantivo del Trabajo.

Este permiso permite ausentarse del trabajo sin afectar el salario, siempre que el trabajador presente el certificado de defunción dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento para acreditar el parentesco. Estas es la descripción de la ley

Te puede interesar: La mujer ‘barriga de trapo’ revela detalles curiosos del engaño que consternó a Colombia

