Karina García habla sin tapujos sobre cómo le pusieron los cachos: "En mi carro”

Por estos días, la creadora de contenido Karina García se encuentra participando en La Mansión de Luinny. Donde la influenciadora, compartió detalles sobre cómo fue su experiencia donde le pusieron los cachos, esto en el programa internacional grabado en República Dominicana.

Su presencia causó sensación en las redes sociales y está dando mucho de qué hablar, sobre todo por las confesiones y las historias que revela, cómo fue el caso que habló sobre su última relación con Altafulla, pero, en las últimas horas se conoció entre ellas la de una infidelidad que sufrió.

Puedes leer: VIDEO: Karina García y La Jesuu fueron pilladas besándose después de Stream Fighters



Karina García comentó que esto ocurrió hace varios años y se trató del hombre con el que se iba a casar, pese a esto no quiso entregar nombre, pese a eso, sí reveló detalles sobre lo que sucedió el día de cómo se enteró de la infidelidad, donde mencionó que esto ocurrió una vez que viajo a Cancún.

En una conversación en el comedor junto a los demás participantes, recordó que vio una foto de él en su propio carro la cual era comprometedora. Sumado a esto, encontró otra del susodicho en la cama de la mamá donde salía sin ropa junto a otra mujer y, para completar, hubo otra que correspondía a una pastilla.

“Le decía 'mi reina, todavía no quiero ser papá, por favor tómate la pastilla'”, mencionó Karina García. Pese a lo sucedido, la influenciadora contó que decidió volver con esa persona, “pero después de que volví con él le pegué cachos...”, confesó esto como manera de venganza por esto.

Publicidad

¿Qué más reveló Karina García en este reality?

A lo largo de su estadía en este reality, Karina se mostró muy abierta y cómoda para hablar de varios temas, por lo que una de las preguntas fue si creía que Andrés Altafulla, su exnovio, la había usado para ganar en reconocido reality en que ambos compartieron, mientras que otros le preguntaron si ella sentía que las personas se acercaban por sus números.

Publicidad

Inicialmente, Karina García mencionó que no sentía que las personas se acercarán a ella por sus números, al punto que destacó que esto no era que le importará. "Mi reina, sabe que no, yo siento que la gente se acerca a mí por mi energía, te lo juro que es así", respondió.

Sumado a esto, cuando se refirieron a las preguntas con relación a su expareja, Altafulla, está decidió omitir el tema. Al punto que dio "siguiente pregunta", mencionando qué prefiere hablar de otros temas que de sus relaciones del pasado.

Mira también: Aida Victoria Merlano captada de la mano con misterioso hombre en centro comercial, ¿su nuevo amor?