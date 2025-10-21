Aida Victoria Merlano fue pillada con reconocido empresario; destapan pruebas de romance

La vida sentimental de la empresaria e influenciadora Aida Victoria Merlano vuelve a ocupar los titulares, luego de que diversos portales de farándula dieran a conocer información sobre un supuesto nuevo vínculo amoroso.

Tras su reciente ruptura, la barranquillera aparentemente se estaría dando una nueva oportunidad con Felipe Zapata, un empresario oriundo de Medellín que se dedica al negocio de la venta de vehículos.

La ola de especulaciones surge apenas semanas después de que Merlano y Juan David Tejada hicieran pública su separación a través de redes sociales. Ambos confirmaron que, poco después del nacimiento de su primogénito, Emiliano, decidieron tomar caminos separados para enfocarse en sus proyectos personales.

Merlano especificó que la decisión de separarse se tomó tan solo tres días después del nacimiento de su bebé, pero esperó para comunicarlo públicamente para proteger su maternidad del "ruido" mediático.



A pesar del fin de la relación de pareja, tanto Aida Victoria como Juan David disfrutan y ejercen activamente sus funciones como padres.

Según el portal de entretenimiento ReChismes, que destapó la información, las especulaciones sobre Merlano y Zapata se basan principalmente en la coincidencia de sus recientes publicaciones en historias de Instagram.

Las pruebas giran en torno a que ambos han estado frecuentando los mismos lugares y compartiendo tiempo juntos. Un ejemplo de esta coincidencia se dio en la noche del lunes 20 de octubre, cuando la emprendedora subió una historia de Instagram en un sitio que aparentemente coincidía con una publicación que Felipe Zapata había realizado con una diferencia de tres horas.

Además de las ubicaciones coincidentes, se ha hablado de un video que habría sido compartido por Felipe Zapata, en el cual, de fondo, supuestamente se escucha la risa de la creadora de contenido barranquillera. Sin embargo, la veracidad de este audio aún no ha sido comprobada.

El mismo medio de farándula aseguró haber recibido múltiples mensajes de personas que afirman haber visto a Merlano y al empresario juntos en diversas ocasiones.

Los testimonios detallan haberlos visto en una empresa ubicada en El Poblado, Medellín, donde supuestamente tuvieron "muestras de amor y demás, besos y abrazos en la boca como pareja".

Otros mensajes recibidos por el portal afirman categóricamente que Aida Victoria ya tiene un "nuevo novio, confirmado" y que, de hecho, se encontraría con él en Cancún en ese momento.

Hasta el momento, y a pesar de la circulación de estas pruebas y testimonios, Aida Victoria Merlano no se ha pronunciado al respecto. La influenciadora mantiene en suspenso a sus millones de seguidores, quienes esperan que confirme o desmienta los rumores de este presunto nuevo romance.

