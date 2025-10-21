"Muy Guapo": ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?

La vida amorosa de Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol nunca deja de ser un tema central en el ecosistema digital. Tras haber puesto fin a su intenso y mediático romance en junio de 2024, en medio de rumores de infidelidad, la pareja ha vuelto al foco de atención.

La especulación de un posible regreso se disparó a finales de septiembre, cuando Merlano y Juan David Tejada confirmaron el fin de su relación, a pesar de haberse convertido en padres. Desde entonces, la falta de interacción entre Merlano y Tejada alimentó la teoría de una posible reconciliación con Westcol.

Para salir de dudas, un reportero abordó a la barranquillera durante un evento en la discoteca Tutaina, un lugar del cual, al parecer, ambos influencers tienen acciones o son socios.

Cuando le preguntaron si regresaría con su ex, Aida Victoria Merlano tuvo una reacción inicialmente evasiva. Ella respondió: “Ay que son esas preguntas” mientras se miraba las uñas.



Sin embargo, tras unos segundos de silencio, la creadora de contenido se lanzó con un mensaje cargado de halagos para el streamer colombiano: “Le mando un saludo muy especial que Dios me lo bendiga y me lo proteja, está muy guapo, le quedó muy lindo su nuevo diseño (...) Buenos socios”.

Aunque Merlano no confirmó de forma explícita si habría un regreso, su comentario llamó inmediatamente la atención y fue visto por los fans como una "luz verde" para reavivar la antigua relación. En la publicación que recogió el momento, los seguidores dejaron comentarios como: "creo que hay amor aún" y "ojalá volvieran".

La cercanía y la posibilidad de un reencuentro no son temas nuevos. Desde la ruptura de Aida con el padre de su hijo, los fans han realizado montajes fotográficos donde Westcol aparece junto a Aida y el bebé.

Frente a estas especulaciones, Westcol, quien se encuentra actualmente soltero, ha sido consultado en sus transmisiones en Kick sobre la posibilidad de ser padrastro. Él ha respondido que no tendría "ningún problema de serlo". No obstante, el streamer también ha recalcado que estas especulaciones son falsas y que no tienen relación con ella en ese momento.

A pesar de que su historia de amor fue intermitente —oficializándose por primera vez en octubre de 2022 y con una ruptura definitiva a mediados de 2024—, los recientes acercamientos y la "picante respuesta" de Aida Victoria han vuelto a poner a la expareja bajo la mira de todos sus seguidores.

