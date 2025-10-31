¿No existió amor? Karina García por fin habla de su relación con Altafulla

Una de las celebridades que se encuentra en boca de todos es Karina García, esto debido a su belleza, su forma de ser, entre otras características. Además de su más reciente participación en el evento de Stream Fighters. Sin embargo, la creadora de contenido dio de qué hablar al referirse a su expareja Altafulla en el reality en el que se encuentra participando.

La pareja de Karina García y Andrés Altafulla fue una de las más mediáticas que hubo. Sin embargo, su romance llegó a su fin, debido a diferentes circunstancias. Así lo hizo saber la creadora de contenido en una publicación en sus redes sociales. Pese a eso, los dos siguieron con su vida por separado.

Pese a esto, en su más reciente participación en un reality Karina García tuvo que responder varias preguntas sobre su última relación y de ahí surgió la duda de si todo su romance fue solo una oportunidad para ganar la competencia o si realmente tuvo sentimientos por el artista.

Karina se mostró muy abierta y cómoda para hablar del tema, por lo que una de las preguntas fue si creía que Andrés Altafulla, su exnovio, la había usado para ganar en reconocido reality en que ambos compartieron, mientras que otros le preguntaron si ella sentía que las personas se acercaban por sus números.



¿Qué respondió Karina García ante estas preguntas?

Inicialmente, Karina García mencionó que no sentía que las personas se acercarán a ella por sus números, al punto que destacó que esto no era que le importará. "Mi reina, sabe que no, yo siento que la gente se acerca a mí por mi energía, te lo juro que es así", respondió la creadora de contenido.

Sumado a esto, afirmó que todas las personas que se acercaban a ella lo hacían más por algo de energía, tanto es así que esto la llevaba a pensar que nadie se acercaba por interés, pero sí por la forma de ser, situación que cautiva a las personas que se encuentran a su alrededor.

Después, las preguntas de sus compañeros se volvieron a enfocar en su antigua relación con Altafulla, pero en esta oportunidad sí se mostró algo incómoda, por lo que de inmediato miró a sus compañeras y dijo "siguiente pregunta", indicando que prefiere hablar de otros temas que de sus relaciones del pasado.

