Baba Vanga hace inquietante predicción para 2026 sobre la IA, ¿tomará el control?

Baba Vanga (Vangelia Pandeva Dimitrova), la mística búlgara fallecida en 1996,volvió a capturar la atención global debido a sus visiones póstumas para el año 2026.

Conocida popularmente como 'la Nostradamus de los Balcanes', esta mujer que quedó ciega durante su adolescencia en 1911 es famosa por haber supuestamente anticipado eventos históricos como los ataques del 11 de septiembre y la caída de la Unión Soviética.

Aunque sus profecías no cuentan con verificación oficial, una de sus advertencias más resonantes en la actualidad tiene que ver con la acelerada implementación de la tecnología: la amenaza de la Inteligencia Artificial.

Según las supuestas visiones de la psíquica, 2026 será un año definitorio, el punto de quiebre donde la Inteligencia Artificial se convertirá en una amenaza palpable para la humanidad.

Específicamente, se predijo una "rebelión tecnológica" en 2026. Esta revuelta implica que las máquinas superarán a los humanos tanto en capacidad como en autonomía.

Si bien una fuente matiza que esto no se traduce necesariamente en una "rebelión robot" catastrófica en armas, otras interpretaciones sí coinciden en que la IA podría volverse perjudicial y llegar a dominar la forma en que nos relacionamos y vivimos.

Este progreso tecnológico, además de impulsar el desarrollo mundial, se afianzará en el ámbito laboral y en la dirección de la vida cotidiana.

Lo que otorga peso al pronóstico de la vidente búlgara es que este escenario de máquinas superando a sus creadores, similar a películas como Yo, Robot o Terminator, coincide plenamente con las preocupaciones expresadas por destacadas figuras científicas contemporáneas.

Líderes como Elon Musk y Geoffrey Hinton han manifestado advertencias explícitas sobre los riesgos inherentes al desarrollo desregulado de sistemas avanzados de IA.

Curiosamente el renovado interés en esta profecía se produce poco después del anuncio de Apple de lanzar su propio motor de búsqueda basado en IA (conocido internamente como World Knowledge Answers), buscando competir con plataformas como ChatGPT, con planes de implementación para mediados de 2026.

La Inteligencia Artificial no es el único peligro que, según Baba Vanga, se cierne sobre la humanidad en 2026. La lista de visiones atribuidas a ella para ese año incluye varios eventos de escala global:

Catástrofes naturales sin precedentes: La mística anticipó una serie de desastres naturales a escala mundial, abarcando terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos. Estas catástrofes afectarían entre el 7% y el 8% de la superficie terrestre, acarreando graves consecuencias ecológicas y humanitarias para millones de personas. Inicio de la tercera Guerra Mundial: Una de las visiones más alarmantes se refiere al estallido de un gran conflicto bélico global. Esta situación se interpretaría como el inicio de una posible Tercera Guerra Mundial, impulsada por las tensiones geopolíticas entre potencias que alcanzarán un "punto de no retorno". Contacto extraterrestre oficial: Una predicción sorprendente afirma que en noviembre de 2026 se producirá el primer contacto oficial con vida alienígena. Se habla de la aparición de una enorme nave espacial que entraría en la atmósfera terrestre, desencadenando un evento sin precedentes. Esta visión de presencia extraterrestre también acompaña la profecía de la IA.

Baba Vanga, quien continuó generando debate incluso después de su muerte en 1996, dejó así un legado de predicciones que, aunque carecen de documentación oficial, sitúan al año 2026 como un punto de inflexión potencial para el destino de la humanidad.

