Video: perro "paga" con piedras para conseguir su hamburguesa favorita

En un pequeño establecimiento de comida en México, un perro fue conquistado los corazones de millones de internautas gracias a una rutina que combina paciencia, inteligencia y mucha ternura.

Como se puede observar en un video viral publicado en TikTok por el usuario @_alonso88mtz, el perro realiza un “pago” muy particular: deposita una piedra frente a la puerta del local para luego recibir una hamburguesa como recompensa.

El clip muestra al perro esperando de manera paciente mientras el encargado del negocio se aproxima, retira la piedra cuidadosamente y prepara la comida. Todo parece parte de un ritual que se repite en varias ocasiones, lo que sugiere que el animal aprendió un mecanismo lógico de intercambio: entrega un “pago” simbólico y obtiene una hamburguesa.

La secuencia, capturada con cámara fija, es simple, pero resulta demasiado tierno, despertando la curiosidad y la admiración de usuarios alrededor del mundo. El video, rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 44 millones de reproducciones y acumulando alrededor de 6,5 millones de “me gusta”.

Los internautas reaccionaron con asombro y cariño ante la inteligencia del animal, además de bromear sobre el “pago con piedras”, que algunos bautizaron cariñosamente como “pedrolos”. Entre los comentarios se leen mensajes como: “Esa piedra vale por 3 hamburguesas ” o “Para la próxima, sin lechuga”, reflejando la conexión emocional que generó este curioso comportamiento.

Lo más sorprendente es que este ritual no parece ser un hecho aislado: según el dueño de la cuenta, el perro repite este procedimiento de forma constante, lo que demuestra su capacidad de aprender a través de la repetición y su sorprendente comprensión de causa y efecto.

Un patrón en donde el perro organiza su recorrido: primero recoge las piedras, luego se dirige al puesto de hamburguesas, y espera pacientemente a que le den su recompensa. Esta rutina diaria muestra un nivel de planificación poco común en animales callejeros.

Esto no solo resulta gracioso, sino también fascinante desde el punto de vista del comportamiento animal, ya que evidencia la manera en que los perros pueden adaptarse a situaciones humanas y generar interacciones simbólicas que, aunque simples, son extraordinarias para quienes las presencian.

