VIDEO: Perrito muerde una batería y provoca un gran incendio en su casa

En las últimas horas en Carolina del Norte, Estados Unidos, se conoció la historia de cómo un perro de cinco años, llamado Colton, terminó provocando un accidente involuntario en su casa al momento de estar masticando unas baterías de litio, demostrando el riesgo que hay con estos elementos si no son almacenadas correctamente.

La secuencia grabada por las cámaras de seguridad, muestran el momento exacto en donde Colton masticó la batería en la casa de sus dueños en Chapel Hill. Donde se alcanza a observar que el animal logró romper la carcasa protectora del elemento, lo que provocó una gran cantidad de humo y prendió la alfombra.

Según información del Departamento de bomberos de Chapel Hill, estas baterías no se encontraban almacenadas de la mejor manera. Pese a este incidente, el saldo del incidente fue leve, tanto es así que el perro solo terminó con unas pequeñas heridas, pese a que el fuego se extinguió solo.

¿Qué comentaron las autoridades sobre este incendio de baterías de litio?

Lo más impactante de esta historia, es que el dueño de la vivienda, es bombero del Departamento de Bomberos de Chapel Hill, quien difundió el video a través de su cuenta de Facebook. Esto con el objetivo principal de concientizar acerca de los peligros de las baterías de litio y la necesidad imperativa de tomar precauciones.

"Lo que le sucedió nos recuerda lo importante que es almacenar y desechar de forma segura las baterías de iones de litio", escribieron en una publicación de Facebook, además resaltó que el perro no sufrió lesiones severas, además explicó la importancia de almacenar correctamente estos elementos.

Posteriormente, explicó que estas baterías almacenan mucha energía en un espacio reducido y estas se utilizan en herramientas eléctricas, auriculares, ordenadores portátiles y relojes inteligentes. Por lo cual, recalcó que en el caso de sobrecalentarse pueden provocar un incendió o explotar.

¿Cómo reciclar una batería de litio en la casa?

Los expertos recomiendan que para poder reciclar una batería de litio es importante que esta no se tire a la basura normal, ni al contenedor de reciclaje. Por lo cual, recomiendan llevarla a un punto de recolección de residuos o un centro de reciclaje certificado.

De igual forma, mencionan que este tipo de baterías no se deben abrir en la casa o recintos cerrados dado que pueden generar cortocircuito. De igual forma, recomiendan que si está se encuentra dañada físicamente se debe guardarla en una bolsa de plástico y mantenerla en un lugar fresco para evitar riesgos.