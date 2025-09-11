Menor de edad pierde la vida por ataque de un perro; dueño tomó controversial decisión

El pasado jueves 4 de septiembre, se conoció el caso de cómo una chica de 17 años que falleció tras ser atacada por un perro, situación que ocurrió mientras visitaba la casa de una amiga. Situación que se encuentra en investigación por parte de las autoridades del estado de Nueva Gales del Sur, Australia.

Las autoridades informaron en su momento que: “Una adolescente falleció en el hospital tras ser atacada por un perro en una vivienda de Singleton la semana pasada. Los servicios de emergencia acudieron a una vivienda en la calle Broughton alrededor de las 11:30 a. m. del jueves.”

Sumado a esto, se conoció que el personal médico entró a la joven de 17 años con graves heridas en la cabeza, cuello y el cuerpo. Los paramédicos informaron que atendieron a la chica en el lugar de los hechos y en un helicóptero mientras era trasladada al hospital más cercano, después del ataque del perro.

“Fue atendida en el lugar por paramédicos de Ambulancias de Nueva Gales del Sur antes de ser trasladada en helicóptero al Hospital John Hunter en estado crítico. Se informó a la policía que la joven se encontraba en casa de una amiga cuando ocurrió el incidente”. Informaron las autoridades.



¿Por qué el perro atacó a la menor de edad?

El perro que atacó a la menor de edad tenía 10 años y en el reporte policiaco indicaron que se trató de un ejemplar grande, donde los medios locales lo describieron como una mezcla de boxer, bull arab, lobo irlándes, quien vivía en la casa donde se encontraba la chica de 17 años. Por lo cual, el perro decidió atacar a la joven por no reconocerla y defender dicho territorio, pese a que fue la primera vez que esto sucedió con el animal.

La menor estuvo internada en el hospital por sus heridas de alta gravedad, pero terminó falleciendo el lunes 8 de septiembre. Ante esta situación, se conoció que los agentes del Distrito Policial de Hunter Valley sacrificaron al perro con el consentimiento del dueño, además de hacer iniciar la investigación sobre lo ocurrido.

“Esto es absolutamente desgarrador. Cuando sucede algo así, la comunidad se apoya mutuamente y espero de verdad que todos estén cuidando a la familia lo mejor que puedan”, dijo el diputado por Hunter Dan Repacholi en declaraciones al medio ABC, lamentando lo ocurrido y respaldando la decisión del dueño.

