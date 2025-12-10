Temblor en Colombia alcanzó magnitud 5.8 este 10 de diciembre; se sintió fuerte en Bogotá

Colombia amaneció con un fuerte temblor este miércoles 10 de diciembre que alcanzó a alterar la tranquilidad de miles de personas en varias ciudades del país.
Según reportó el Servicio Geológico Colombiano el evento telúrico ocurrió a las 3:25 de la madrugada y su epicentro fue ubicado en La Mesa de Los Santos, departamento de Santander.
Sin embargo autoridades y personas reportan haber sentido con fuerza el movimiento en diferentes partes del país como Bogotá, Boyacá, Tolima, Cesar y Bolívar donde se regiustraron evacuaciones en medio del temblor.
Por su parte autoridades realizan un barrido por las zonas aledañas al epicentro para descartar afectaciones a estructuras o personas y hasta el momento el reporte es de tranquilidad.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-12-10, 03:27 hora local Magnitud 5.8, Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/u276xaR8P9— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025