Temblor en Colombia alcanzó magnitud 5.8 este 10 de diciembre; se sintió fuerte en Bogotá

Colombia amaneció con un fuerte temblor este miércoles 10 de diciembre que alcanzó a alterar la tranquilidad de miles de personas en varias ciudades del país.

Según reportó el Servicio Geológico Colombiano el evento telúrico ocurrió a las 3:25 de la madrugada y su epicentro fue ubicado en La Mesa de Los Santos, departamento de Santander.

Sin embargo autoridades y personas reportan haber sentido con fuerza el movimiento en diferentes partes del país como Bogotá, Boyacá, Tolima, Cesar y Bolívar donde se regiustraron evacuaciones en medio del temblor.



Por su parte autoridades realizan un barrido por las zonas aledañas al epicentro para descartar afectaciones a estructuras o personas y hasta el momento el reporte es de tranquilidad.

