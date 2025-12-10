Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
TEMBLOR EN COLOMBIA
PROFESOR SALOMÓN EN LA KALLE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Temblor en Colombia alcanzó magnitud 5.8 este 10 de diciembre; se sintió fuerte en Bogotá

Temblor en Colombia alcanzó magnitud 5.8 este 10 de diciembre; se sintió fuerte en Bogotá

El movimiento de tierra sacudió varias ciudades del país donde cientos de personas alcanzaron a evacuar sus viviendas ante el fuerte temblor.

Temblor en Colombia hoy 10 de diciembre
Temblor en Colombia hoy 10 de diciembre
/ FOTO: Servicio Geológico Colombiano
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Colombia amaneció con un fuerte temblor este miércoles 10 de diciembre que alcanzó a alterar la tranquilidad de miles de personas en varias ciudades del país.

Según reportó el Servicio Geológico Colombiano el evento telúrico ocurrió a las 3:25 de la madrugada y su epicentro fue ubicado en La Mesa de Los Santos, departamento de Santander.

Sin embargo autoridades y personas reportan haber sentido con fuerza el movimiento en diferentes partes del país como Bogotá, Boyacá, Tolima, Cesar y Bolívar donde se regiustraron evacuaciones en medio del temblor.

Por su parte autoridades realizan un barrido por las zonas aledañas al epicentro para descartar afectaciones a estructuras o personas y hasta el momento el reporte es de tranquilidad.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Temblor